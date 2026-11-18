علی ظفر نے جاوید اختر کی میزبانی کی وجہ بتا دی
علی ظفر نے جاوید اختر کو اپنے گھر پر بلانے کی وجہ بتا دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاوید اختر گھر پہنچنے کے بعد ان سے رابطہ کیا اور گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے کرسی مانگی۔ باقی مہمان فرش پر بیٹھے تھے، علی ظفر نے ان کے لیے کرسی کا انتظام کیا — سیدھی سی مہمان نوازی۔
مسئلہ بعد میں بنا، جب جاوید اختر نے پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کیں جن پر سخت تنقید ہوئی۔ علی ظفر کا کہنا ہے کہ جب وہ ان کے گھر آئے تو انہیں ان ریمارکس کا علم نہیں تھا۔
انہوں نے مانا کہ لوگوں کے پاس اس دعوت پر سوال اٹھانے کی جائز وجوہات تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ان باتوں کا پتہ ہوتا تو وہ یا تو معافی مانگ لیتے، یا جاوید اختر کو کہہ دیتے کہ مہمان بن کر آ کر ملک کے بارے میں اس طرح کی عمومی باتیں کرنا نہ مناسب ہے نہ درست۔
ہماری رائے میں یہاں ایک بات تو ماننی پڑے گی: مہمان کو کرسی دینا میزبان کی ذمہ داری ہے، مہمان کی زبان سنبھالنا نہیں۔ علی ظفر نے جو کہا، وہ واضح تھا — علم نہیں تھا، اور جان ہوتا تو ردِعمل مختلف ہوتا۔
جاوید اختر نے بعد میں خود ان سے رابطہ کیا اور اس تنازعے پر بات کی، انہی کے الفاظ میں: ”میان، یہ ہو گیا۔“
دوسرے ایک انٹرویو میں علی ظفر نے بالی ووڈ کے تجربے پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ انڈین فلم انڈسٹری چھوڑنا ان کے لیے کوئی بڑا دھچکا کیوں نہیں تھا۔ انہوں نے مانا کہ انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم چھوڑ دینا آسان نہیں تھا، لیکن انہیں ہمیشہ سمجھ تھی کہ وہاں کے مواقع ہمیشہ نہیں رہیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ بالی ووڈ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے واضح شناخت کے ساتھ گئے تھے اور جانتے تھے کہ حالات بدلنے پر وہ جب چاہیں اپنے ملک لوٹ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ان کا کیریئر پہلے سے قائم تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ سیاسی پیش رفت اور بدلتی حکومتی پالیسیاں ان کے کام پر اثر ڈالیں گی۔
علی ظفر نے خود کو ایسا شخص بتایا جو زندگی کی ناکامیوں سے ہمت نہیں ہارتا۔ ان کے لیے بالی ووڈ کا سفر ایک بونس باب تھا، کامیابی کا واحد راستہ نہیں۔ انہوں نے خود سے سوال کیا کہ کیا ان کی صلاحیتوں کا انحصار بالی ووڈ فلموں میں کاسٹ ہونے پر ہے، اور اس خیال کو سختی سے مسترد کیا — وہ کسی ایک فلم انڈسٹری سے آگے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
ایک کرسی، ایک دعوت اور ایک لمبا تنازعہ — آپ ہوتے تو کرسی دیتے یا دروازہ بند کر دیتے؟