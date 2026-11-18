درِ نجات کے سارے ڈنر سین ایک ہی دن شوٹ ہوئے: فرحان طاہر کا انکشاف
سیریل 'درِ نجات' کے تمام ڈنر سین ایک ہی دن شوٹ ہوئے۔ یہ بات خود فرحان طاہر نے بتائی، جو اس ڈرامے میں حبیب کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
ایک ہی دن میں سارا کھانا
فرحان طاہر کے مطابق سیریل میں ڈنر کے بہت سارے سین ہیں، اور ان سب کی شوٹنگ ایک ہی دن ہوئی۔ اب ذرا سوچیں کہ ہر پانچ منٹ بعد نئی نوالہ لینے کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن کے بعد کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کھانے کو دیکھے یا چھوئے، ڈنر کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا۔
جھگڑے اور جذباتی ڈائننگ ٹیبل سین بھی اسی ایک دن میں شوٹ ہوئے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنے سموسے اور کتنی دوسری ڈشز کھائی گئیں۔ ہمارے خیال میں یہ اداکاری نہیں، کھانے کی سزا تھی، اور یہ انکشاف ڈرامے کی کہانی سے بھی زیادہ مزے دار ہے۔
فرحان طاہر اور 'درِ نجات'
فرحان طاہر بین الاقوامی سطح پر پہچانے جانے والے پاکستانی نژاد امریکی اداکار ہیں، جنھوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز ہالی ووڈ سے کیا۔ وہ حال ہی میں پاکستان واپس آئے اور کئی کامیاب ڈراموں میں نظر آئے، جن میں 'بس تیرا ساتھ ہو'، 'لیڈر' اور 'تپش' شامل ہیں۔ وہ تجربہ کار اداکار نعیم طاہر اور معروف براڈکاسٹر یاسمین طاہر کے بیٹے اور اداکار علی طاہر کے بھائی ہیں۔
'درِ نجات' میں وہ حبیب کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ڈر فشاں سلیم کے کردار زریاب کے والد ہیں۔ ARY Digital کے اس بڑے بجٹ ڈرامے میں ان کے کردار کو بے حد تعریف مل رہی ہے۔