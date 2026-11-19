عدنان صدیقی کا طلعت حسین کے ساتھ پرانا فوٹو، پرانی یادوں کا سیلاب
پاکستانی اداکار اور پروڈیوسر عدنان صدیقی نے انسٹاگرام پر اداکار طلعت حسین کے ساتھ ایک پرانی تصویر شیئر کی ہے، اور یہ پوسٹ فینز کے لیے یادوں کا سیلاب لے آئی۔
عدنان صدیقی نے لکھا کہ انہیں اب یہ یاد نہیں رہا کہ تصویر کہاں کھینچی گئی تھی۔ مگر ان کے مطابق لوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہیں ان جیسے فنکار کے ساتھ ایک لمحہ بانٹنے کا موقع ملا۔
اپنے پیشہ ورانہ سفر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی نسل کے اداکاروں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ملک کے بہترین ڈائریکٹرز، لکھاریوں اور فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔
انہوں نے ان بزرگ فنکاروں کی تخلیقی صلاحیت، فنی عمدگی اور لگن کی تعریف کی، اور کہا کہ انہی کی خدمات سے پاکستانی ڈراموں کو بین الاقوامی پہچان ملی۔
ان کا کہنا تھا کہ ان فنکاروں نے معیاری کہانی سنانے اور پیشہ ورانہ مہارت کی روایت قائم رکھی اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے اونچے معیار طے کیے۔
ان کے مطابق ان کی وراثت اور مضبوط بنیادیں آج بھی پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری پر اثر رکھتی ہیں، جو کامیاب ٹی وی پروجیکٹس بنا رہی ہے۔
آپ بتائیں، آپ کے فون میں بھی کوئی ایسی پرانی تصویر پڑی ہے جس کا لوکیشن آپ کو آج تک یاد نہیں؟