وحید مراد: چاکلیٹ ہیرو کی وہ چمک جو 43 برس بعد بھی کم نہیں ہوئی
پاکستانی سنیما کے 'چاکلیٹ ہیرو' وحید مراد کی 43 ویں برسی 23 نومبر 2026 کو گزری۔ انہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں اپنی منفرد اسکرین موجودگی، بھرپور اداکاری اور شائستہ شخصیت کی بدولت ہمیشہ کے لیے جگہ ملی۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک فلم پروڈیوسر، مصنف اور ہدایت کار بھی تھے،
کراچی سے اسکرین تک
وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نثار مراد فلم ڈسٹری بیوٹر تھے۔ فلمی صنعت سے ان کا ابتدائی تعارف اسی گھرانے سے ہوا۔ اس کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی کمزور نہیں رہا: انہوں نے ایس ایم آرٹس کالج میں تعلیم حاصل کی اور کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔
فلم آرٹس سے ارمین تک
ان کے فلمی سفر کا آغاز کیمرے کے پیچھے سے ہوا۔ 1960 میں انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی فلم آرٹس قائم کی اور انسان بدلتا ہے اور جب سے دیکھا ہے تمہیں جیسی فلمیں پروڈیوس کیں۔ اداکاری کا سفر 1962 میں آنے والی فلم اولاد کے ساتھ رفتار پکڑا، جبکہ ہیرا اور پتھر (1964) نے انہیں ایک لیڈنگ اداکار کے طور پر منوا دیا اور بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ بھی دلایا۔
ان کے کیریئر کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں ارمین (1966) شامل ہے، جس میں وہ اداکار، پروڈیوسر اور مصنف — تینوں کرداروں میں نظر آئے۔ پرویز ملک کی ہدایت کاری میں بنی یہ فلم بڑی کامیاب رہی، اور اس میں شامل مشہور گانا کو کو کورینا احمد رشدی کی آواز میں پیش کیا گیا۔ یہ گانا آج بھی پاکستان کے موسیقی ورثے کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔
124 فلموں کا سفر
اپنے پورے کیریئر کے دوران وحید مراد 124 فلموں میں نظر آئے، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین فلمیں شامل ہیں۔ اندلیب، مستانہ ماہی، آواز اور بہن بھائی ان کی یادگار فلموں میں شمار ہوتی ہیں۔ انہیں نگار، گریجویٹ اور رومن ایوارڈز بھی ملے، اور 2011 میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔
آخری برسوں کی مشکلات
کیریئر کی ان کامیابیوں کے باوجود ان کے بعد کے سال صحت کے حوالے سے مشکل رہے۔ جنوری 1983 میں معدے کے شدید ناسور کے بعد ان کی بڑی سرجری ہوئی، اور بعد ازاں ایک سڑک حادثے میں ان کے چہرے پر چوٹیں آئیں۔ 23 نومبر 1983 کو انہوں نے کراچی میں 45 برس کی عمر میں انتقال کیا، اور انہیں لاہور میں سپردِ خاک کیا گیا۔
چار دہائیوں بعد بھی
ان کے جانے کے چار دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی فلمیں، موسیقی اور فنکارانہ ورثہ ان کے نام کو پاکستانی سنیما کی سب سے بااثر شخصیات میں شامل رکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، سچ بتائیں — وحید مراد کا وہ کون سا گانا ہے جو آج بھی آپ کی پلے لسٹ سے غائب نہیں ہوتا؟