شفقت امانت علی کا انکشاف: خون کے کینسر سے جنگ، ایک مکمل سال بستر پر
پاکستانی گلوکار شفقت امانت علی نے 17 نومبر کو کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ ملٹی پل مائیلوما، یعنی خون کے کینسر کی ایک قسم، سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے انہیں تقریباً ایک سال کام سے دور رہنا پڑا۔
ان کے مطابق یہ بیماری ان کے لیے، اور ان کے گھر والوں، دوستوں اور مداحوں کے لیے بھی ایک جھٹکا تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بہت برا وقت گزرا اور وہ اس مشکل سے گزر رہے تھے: I was struggling with it۔
شفقت امانت علی نے بتایا کہ بیماری کی تشخیص بروقت ہو گئی، مگر صحیح طبی مدد کی تلاش میں کئی ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا پڑا۔ آخرکار انہیں کراچی میں ایک ڈاکٹر ملا جس نے ان کی مدد کی۔
انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسے خفیہ رکھنے کو ترجیح دی اور علاج پر توجہ دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ دوستوں سے یہ بات چھپا رہے تھے۔
ایک مکمل سال بستر پر
علاج کے اثرات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مکمل سال بستر پر رہے۔
ان کے مطابق بہتری کے بعد بھی علاج ختم نہیں ہوا۔ انہیں ابھی اسٹیم سیل تھراپی سے گزرنا ہے، اور جب تک وہ تھراپی مکمل نہیں ہوتی، وہ ہر ہفتے مینٹینینس تھراپی پر ہیں، جسے انہوں نے کیموتھراپی کی ایک بہت ہلکی قسم قرار دیا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا: But I am cured۔
سٹیج پر واپسی
کیموتھراپی کا ایک کورس مکمل ہونے کے بعد وہ لاہور میں ایک کنسرٹ میں سٹیج پر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ بستر پر رہنا مشکل تھا، کیونکہ فنکاروں کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور کام نہ ہونے پر انہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے کیموتھراپی ختم ہونے کے فوراً بعد انہوں نے لاہور میں شو کیا، جو مشکل تھا لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ ان کے بقول اسی وقت سے وہ پرفارم کرتے آ رہے ہیں۔
وہ آواز جو لوگوں کو یاد ہے
شفقت امانت علی پاکستانی پاپ اور کلاسیکی گلوکار، نغمہ نگار اور موسیقار ہیں۔
بہت سے سامعین کے لیے ان کی آواز کا رشتہ 2006 کی فلم کبھی الوداع نہ کہنا کے گانے متوا سے جڑا ہوا ہے۔ یہ فلم کرن جوہر نے پروڈیوس کی تھی اور اس میں شاہ رخ خان اور رانی مکھرجی تھے۔ اسی گانے سے ان کی آواز ہندی سننے والوں تک پہنچی۔
اس کے بعد انہوں نے ڈور کے لیے یہ حوصلہ، مائی نیم از خان کے لیے تیرے نینا، آئی ہیٹ لَو سٹوریز کے لیے بن تیرے، را.ون کے لیے دلدارا، پٹیالہ ہاؤس کے لیے کیوں میں جاگوں اور مرڈر 3 کے لیے تیری جھکی نظر جیسے گانے گائے۔
ہندی فلموں میں ان کا آخری گانا 2018 میں بھیا جی سپر ہٹ کے لیے دو نینا تھا۔ ہندی فلمی موسیقی سے ان کی غیر موجودگی کو صرف بیماری سے نہیں جوڑا جا سکتا۔
آنے والے شوز
شفقت امانت علی اب مزید لائیو شوز کی تیاری کر رہے ہیں۔ 28 نومبر کو وہ کراچی کے بیچ لگژری ہوٹل میں پرفارم کریں گے، اور پریس کانفرنس کے بعد کی رپورٹس کے مطابق اسلام آباد اور لاہور میں بھی ان کے کنسرٹس متوقع ہیں۔
ایک سال بستر پر رہنے اور علاج کے طویل دور کے بعد گلوکار آہستہ آہستہ واپسی کر رہے ہیں، اور ان کا سفر اب سامعین کے سامنے ہے۔