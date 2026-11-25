شگفتہ اعجاز کا سب سے بڑا خوف: کسی پر انحصار کرنا
شگفتہ اعجاز نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوف کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل دعا کرتی ہیں کہ وہ صحت مند رہیں اور کسی اور پر انحصار نہ کرنا پڑے۔
خودمختاری کی خواہش
انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ جب تک ممکن ہو وہ متحرک رہیں اور اپنا خیال خود رکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس دنیا سے ایسے وقت میں رخصت ہوں جب وہ خود چل پھر سکتی ہوں اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے کسی کا سہارا نہ لینا پڑے۔
شگفتہ اعجاز نے یہ بھی بتایا کہ ان کی یہ دعائیں کبھی کبھی ان کے بچوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ بچے ان کی اس بات پر بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتیں۔
ان کے مطابق بچے انہیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے۔
بچوں کی بات، ماں کی وضاحت
بچوں کی اس بات کے جواب میں شگفتہ اعجاز نے وضاحت کی کہ ان کی خواہش ان کے بچوں کی صلاحیت یا محبت پر کوئی سوال نہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ اپنی خودمختاری برقرار رکھیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے ان کے مستقبل میں جو کچھ لکھا ہے، وہ اسے کھلے دل سے قبول کریں گی۔ اداکارہ نے اپنے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آگے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور وہ اللہ کے فیصلوں پر مکمل بھروسا رکھتی ہیں۔
شگفتہ اعجاز پاکستان کی تجربہ کار ٹیلی ویژن اداکاراؤں میں شامل ہیں اور ان کا کیریئر کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ وہ سٹ کام بلبلے میں حاجرہ آپا کے مزاحیہ کردار کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔