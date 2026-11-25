ریا رانا اور علی زاہد کا نکاح، گھر پر سادہ سی تقریب
پاکستانی اداکار معمر رانا کی بیٹی ریا رانا نے علی زاہد سے نکاح کر لیا۔ یہ نجی نکاح گھر پر ہوا جس میں صرف قریبی رشتہ دار اور دوست موجود تھے۔ تقریب کا اہتمام سادہ مگر دلکش رکھا گیا۔
دولہا دلہن کا انداز
ریا رانا نے سفید ریشمی شرارہ پہنا جس کے ساتھ ہلکی کڑھائی والا چھوٹا شرٹ تھا۔ میک اپ ہلکا رکھا اور بالوں کو سلیقے سے جوڑا باندھا۔ علی زاہد نے سفید کرتا شلوار کے ساتھ بیج رنگ کی شال اوڑھی۔ دونوں نے ملتے جلتے ہلکے رنگ چنے۔
ریا نے نکاح کی تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا، It's done, bro! پوسٹ پر مداحوں اور خیر خواہوں کی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی مہمانوں نے بھی نئے جوڑے کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔
کون کون خوشی میں شامل ہوا
تقریب میں اداکارہ نادیہ جمیل بھی شریک تھیں، جو ریا کی والدہ مہناز کی قریبی ساتھی ہیں۔ ریا کی بہن رانیہ نے بھی دعائیں دیں اور علی کو خاندان میں خوش آمدید کہا، انہیں a brother for life قرار دیا۔ شگفتہ اعجاز، لائبہ خرم، ہمایال اور حرا بلیح سمیت کئی پاکستانی فنکاروں نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ریا نے اپنی منگنی کا اعلان 3 جنوری 2022 کو کیا تھا۔ یہ اعلان ایک تقریب میں ہوا جس میں قریبی دوست اور گھر والے شامل تھے۔ علی زاہد سے شادی کے بعد ان کی ذاتی زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔
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