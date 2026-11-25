بمراہ کا منفرد اعزاز: نیوزی لینڈ کے خلاف دونوں اننگزوں کے پہلے اوور میں وکٹ
جسپریت بمراہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں منفرد اعزاز اپنے نام کرلیا۔ وہ ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز کے پہلے اوور میں وکٹ حاصل کرنے والے تیسرے بھارتی بولر بن گئے۔
نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز میں بمراہ نے میچ کے پہلے ہی اوور کی تیسری گیند پر کپتان ٹام لیتھم کو بولڈ کیا۔ دوسری اننگز میں بھی پہلے اوور کی دوسری گیند پر لیتھم کو وکٹ کیپر رشبھ پنت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرادیا۔
ٹام لیتھم دونوں اننگز میں اپنا کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے۔
اس سے قبل ایس سری سنت نے 2006 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیا تھا، جبکہ ظہیر خان نے 2007 میں بنگلہ دیش کے خلاف۔
دوسری جانب ٹام لیتھم نیوزی لینڈ کے ان کپتانوں میں شامل ہوگئے جو کسی ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں صفر پر آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل ہیری کیو اور اسٹیفن فلیمنگ بھی یہ ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرچکے ہیں۔
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