رتبہ ریویو: 14 قسطوں بعد ہادی، مہنور اور شیلی کی کہانی کہاں پہنچی؟
اُمرا احمد کا 2026 واقعی اچھا جا رہا ہے۔ 'کفیل'، 'آپ کی عزت' اور بہت بڑے ہٹ 'درِ نجات' کے بعد ان کا چوتھا پرائم ٹائم ڈرامہ 'رتبہ' آن ایئر ہے۔ اُمرا احمد پاکستانی ناول نگار اور اسکرین رائٹر ہیں، اور 'رتبہ' کی ہدایت کاری 'الف' والے ہسیب حسن کر رہے ہیں، جو پاکستانی ٹی وی ڈرامہ اور فلم کے ہدایت کار ہیں۔
ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں طلحہ چہور، ہبہ بخاری، مہوش حیات اور زاہد احمد شامل ہیں۔ نام دیکھ کر تجسس تو بنتا ہی تھا، اور ٹیزرز اور شروعاتی پروموز نے بھی اشارہ دیا تھا کہ یہاں کئی غیر متوقع موڑ آنے ہیں۔ اب 14 قسطیں ہو چکی ہیں، تو اندازہ ہو گیا ہے کہ کہانی کہاں جا رہی ہے اور ڈرامے نے اب تک کیا دیا ہے۔
کہانی: ایک ایماندار افسر اور میر کا داؤ
کہانی کے مرکز میں ہادی حسین (طلحہ چہور) ہیں، ایک ایماندار پولیس افسر جو ایک معمولی گھرانے سے آتا ہے۔ مہنور (ہبہ بخاری) اس سے بے حد محبت کرتی ہے اور آٹھ سال انتظار کے بعد اپنے خوابوں کے مرد سے شادی کرتی ہے۔ ہادی کے سرکاری ملازم بنتے ہی دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مہنور ایک خوشحال گھرانے سے ہے، اور نئی زندگی میں اسے کئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں۔
ہادی کی ہائیدرآباد میں تعیناتی کے ساتھ نئے چیلنج شروع ہوتے ہیں، خاص طور پر جب اس کی ملاقات میر (زاہد احمد) اور اس کی بیوی شہناز عرف شیلی (مہوش حیات) سے ہوتی ہے۔ میر ایک طاقتور آدمی ہے، بھاری انا کا مالک، جو علاقے کے ہر اے ایس پی کی وفاداری خرید لینے کا عادی ہے۔ اس کی دولت اور اثر و رسوخ کام چلا لیتے ہیں، لیکن ہادی بالکل مختلف ثابت ہوتا ہے — وہ میر کے تحفے صاف انکار کر دیتا ہے اور اس خصوصی پروٹوکول سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔
ناں سننے کا عادی نہ ہونے والا میر اپنی ٹرافی بیوی شیلی کو ہادی کو لبھانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا چاہتا ہے، اور شیلی اس پلان میں اتنی رضامندی سے کیوں شامل لگ رہی ہے؟
لکھائی: مہنور، شیلی اور ہادی کے اندر کا ہلچل
اُمرا احمد کا پریمس حقیقت پر کھڑا ہے، جہاں اچھے اور برے کے درمیان واضح فرق ہے۔ اسکرپٹ کو مضبوط بنانے والی چیز کرداروں کی گہرائی ہے۔ کوئی کردار صرف پلاٹ پورا کرنے کے لیے نہیں؛ ہر ایک کے اپنے جذباتی بوجھ، واضح محرکات اور اندرونی تضادات ہیں، جو اس کے فیصلوں کو ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹائٹ پیسنگ، جو ریٹنگز کے لیے کہیں کھینچی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، 'رتبہ' کو ایک ادبی وزن دیتی ہے۔
مہنور میں 'آپ کی عزت' کی بینا کی جھلک صاف ملتی ہے — دباؤ میں خاموش مزاحمت اور خودداری۔ شیلی کو جان بوجھ کر ابہام کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور بھی ہے۔ اور اُمرا احمد نے ہادی کے اخلاقی پھسلن کو بڑی باریکی سے دکھایا ہے: پہلے وہ مہنور کی موجودگی سے مبہوت تھا، اور اب مہنور کے حاملہ ہونے اور قدرتی طور پر سست ہونے کے بعد اس کی بےچین نظر شیلی کی طرف مڑنے لگتی ہے۔
ہدایت کاری اور کیمرہ: خاموشی جو بولتی ہے
ہسیب حسن کی ہدایت کاری بالکل درست بیٹھتی ہے اور سامنے والے مواد کے ساتھ پورا انصاف کرتی ہے۔ جذبات پیدا کرنے کے لیے بھڑکیلی چالیں یا میلو ڈرامائی بیک گراؤنڈ اسکور استعمال کرنے کے بجائے وہ اسکرپٹ کی نفسیاتی کشیدگی کو خود بولنے دیتے ہیں — خاموشی اور سوچی سمجھی رفتار کام کرتی ہے۔ کاسٹ پر ان کی پکڑ بھی مضبوط ہے؛ وہ اداکاروں سے باریک، قابو میں رہنے والی پرفارمنس نکالتے ہیں اور بڑے لمحات کو بھی زمین سے جڑا رکھتے ہیں۔
کیمرے کا کام صاف اور مقصدی ہے، ٹائٹ فریمنگ اور سوچے سمجھے زاویے سین کو اٹھا دیتے ہیں۔ کئی سین یاد رہ جاتے ہیں: شیلی کے حساب سے بچھائے گئے جال کی درست انداز میں ترتیب، شکار کا سنسنی خیز سین، ہادی اور شیلی کا کیفے میں آمنے سامنے ہونے کا سین، عقیب اور مہنور کے آمنے سامنے آنے کا لمحہ، اور وہ جذباتی لمحہ جب ہادی اپنے نومولود کے کان میں اذان نہیں دے پاتا۔ ہر سین ہسیب حسن کی یہ صلاحیت دکھاتا ہے کہ وہ کشیدگی، ڈرامہ اور جذباتی گہرائی کو کیسے سنبھالتے ہیں۔
اداکاری: ہبہ بخاری کا کمال اور مہوش حیات کی واپسی
'رتبہ' کی سب سے بڑی طاقتوں میں ایک اس کی کاسٹنگ ہے۔ اداکار اپنے اپنے کرداروں میں پورے اترتے ہیں۔ ہبہ بخاری خاص طور پر ایک انکشاف ہیں۔ پہلے بھی اچھی پرفارمنس دی ہیں، لیکن مہنور میں ان کا کام واقعی بے ساختہ لگتا ہے۔ وہ کردار میں اس قدر گم ہو جاتی ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ ہم ہبہ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ معصوم، مخلص اور گرم جوش مہنور ان کی سب سے پیاری پرفارمنسز میں سے ایک ہے۔ اسٹائلنگ کے محاذ پر بھی وہ یہاں کمال کرتی ہیں — وارڈروم کے انتخاب پر اکثر تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں ان کے کپڑے اور مجموعی اسٹائل کردار کے ساتھ پورا میچ کرتے ہیں۔
طلحہ چہور بھی دل سے پرفارم کرتے ہیں۔ عاشق بوائے فرینڈ ہوں، وفادار شوہر ہوں یا خواہش میں گھرا مرد، ہر روپ میں باریکیاں درست بیٹھتی ہیں۔ ان کی اداکاری میں ایک سچائی ہے جو ہادی کے مختلف رنگوں کو یکساں قائل کرنے والا بنا دیتی ہے۔
مہوش حیات 'ڈائن' میں او ٹی ٹی پر اداکاری کے بعد ٹیلی وژن پر شاندار واپسی کرتی ہیں۔ شیلی کے روپ میں وہ خوبصورت، بااعتماد اور نہایت شریر ہیں۔ اسکرین پر نظریں کھینچ لینے کا ان کے پاس ملکہ ہے، اور ان کا لبھانے والا انداز بے حد قائل کرنے والا ہے۔
زاہد احمد کو دیکھنا زبردست ہے۔ ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری شاندار ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں اور تاثرات سے خاموش لمحات میں بھی پوری کہانی کہہ دیتے ہیں۔ صرف فریم میں موجود ہونا بھی سین میں شدت لے آتا ہے۔ علی طاہر اور سلمیٰ حسن اچھا ساتھ دیتے ہیں۔
14 قسطوں کے بعد 'رتبہ' ان توقعات پر پورا اترا ہے جو اس کے ساتھ وابستہ تھیں — مضبوط اسکرپٹ، گہرے کردار اور قائل کرنے والی پرفارمنس۔ چودہ قسطیں ہو گئیں، تو بتائیے — آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہادی کے یا مہنور کے؟