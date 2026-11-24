مس یونیورس 2026: مصباح ارشد نے مارخور سے متاثر لباس پیش کیا
مس یونیورس 2026 میں پاکستان کی نمائندہ مصباح ارشد نے مارخور سے متاثر ایک خاص ڈیزائن کیا گیا لباس پیش کیا، جس کے ذریعے ملک کی ثقافتی شناخت اور قدرتی ورثے کو بین الاقوامی سطح پر سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔
یہ لباس 21 نومبر کو سان جوآن میں ہونے والے نیشنل کاسٹیوم شو میں پیش کیا گیا۔ اس شو میں مختلف ممالک کی نمائندہوں نے بھی اپنی قومی شناخت، روایات اور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرنے والے لباس پیش کیے۔
مصباح ارشد کے لباس میں مارخور کی نمایاں خصوصیات، خاص طور پر اس کے گھماؤ دار سینگ اجاگر کیے گئے۔ اس ڈیزائن کے ذریعے ان کا مقصد بین الاقوامی سامعین کو قومی جانور کی اہمیت سے متعارف کرانا تھا۔ مارخور پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور ہمت، ثابت قدمی اور بقا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
مارخور کو ماضی میں غیر قانونی شکار اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب خطرات لاحق رہے، تاہم تحفظ کے اقدامات اور مقامی برادریوں کی شمولیت نے اس کی حفاظت کی کوششوں کو مضبوط کرنے میں مدد دی ہے۔
سوشل میڈیا پر بھی اس لباس کو سراہا گیا۔ متعدد صارفین نے ڈیزائن اور اس کی پیشکش کی تعریف کی اور قومی جانور کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پیش کرنے کو ملک کے قدرتی ورثے اور شناخت کا مثبت عکس قرار دیا۔
مس یونیورس 2026 کا فائنل
مس یونیورس کا یہ 75 واں ایڈیشن ہے، جس میں 100 سے زائد ممالک اور علاقوں کی نمائندہیں شامل ہیں۔ فائنل کی تاریخ 24 نومبر رکھی گئی تھی اور اس کا مقام سان جوآن، پورٹو ریکو کا ہوزے میگوئل ایگریلوٹ کولیزیم تھا۔
مصباح ارشد کون ہیں؟
مصباح ارشد لاہور میں پیدا ہوئیں۔ وہ پاکستانی ماڈل ہیں اور خوبصورتی کے مقابلوں کی ٹائٹل ہولڈر ہیں۔ وہ اس وقت جرمنی کے شہر میونخ میں مقیم ہیں اور انہوں نے ہیگن یونیورسٹی سے نفسیات کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 2023 میں مس پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل جیتا اور اسی سال ترکی میں مس اورا انٹرنیشنل اور جاپان میں مس انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 2024 میں انہوں نے پولینڈ میں مس سپرنیشنل میں بھی حصہ لیا۔ مس یونیورس 2026 میں ان کی شرکت ان کے بین الاقوامی مقابلہ جاتی سفر کا ایک اور اہم سنگ میل ہے۔