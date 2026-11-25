'صرف تھوڑا سا ملتا ہے': شائی گل کا اپنے گانے 'Insecurity' اور 'Pablo' کی مماثلت پر ردعمل
شائی گل کے گانے 'Insecurity' اور ہانیہ عامر کے ڈس ٹریک 'Pablo' کے درمیان مماثلت پر آن لائن تنازعہ کھڑا ہوا تھا، اور اب گلوکارہ نے خود یہ مماثلت مان لی ہے۔ انہوں نے اسے very by-chance thing کہا۔
یہ بات انہوں نے میزبان Kan D Man کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی، جس کا ایک کلپ پیر کو شیئر کیا گیا۔
'Insecurity' شائی گل کا 2025 کا پنجابی گانا ہے اور 'Pablo' ہانیہ عامر کا 2026 کا ڈس ٹریک۔ شائی گل پاکستانی گلوکارہ ہیں جو پنجابی اور اردو موسیقی میں کام کرتی ہیں، اور ہانیہ عامر پاکستانی اداکارہ ہیں جو اردو ٹی وی اور فلموں میں کام کرتی ہیں۔
دو گانوں میں ایک جیسی بات
شائی گل کے مطابق انہیں بہت سے پیغامات موصول ہوئے، خاص طور پر ان دوستوں کی طرف سے جنہیں دونوں گانے ایک جیسے لگے۔ مگر ان کے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ کورڈز کی تعداد محدود ہے اور ہر گانا اسی دائرے میں بنتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں گانوں میں only like a little part that's similar ہے اور باقی سب کچھ مختلف ہے۔ 'Pablo' کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا گانا ہے اور ان کے گانے سے مختلف ہے، مگر ہاں، تھوڑی سی مماثلت موجود ہے۔
یہ پہلی بار نہیں
یہ پہلا موقع نہیں جب شائی گل کو ہانیہ عامر کے ان کے گانوں سے متاثر ہونے کے دعووں پر بات کرنی پڑی۔ 'Pablo' کی ریلیز کے قریب انہوں نے اپنے گانے کی سالگرہ ایک اکوسٹک ورژن کے ساتھ منائی تھی۔
جب مداحوں نے کہا کہ یہ ہانیہ عامر پر طنز ہے، تو شائی گل نے فوراً واضح کیا کہ وہ ہیٹر نہیں ہیں، اور لوگوں کو فضول ڈرامہ بنانے پر ٹوکا۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنا پہلا سولو گانا گزشتہ ستمبر میں ریلیز کیا تھا اور اس ستمبر میں سالگرہ کے موقع پر اکوسٹک ورژن پوسٹ کیا؛ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈس کیسے بن جاتا ہے۔
اب فیصلہ آپ کے کان کریں گے: جب کورڈز ہی گنتی کے ہیں، تو مماثلت اتفاق ہے یا نہیں؟