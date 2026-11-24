عمر شہزاد کا ڈرامہ 'اسوہ' اختتام کو پہنچا، نکاح پر پیغام شیئر
عمر شہزاد کا ڈرامہ "اسوہ" اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ جیو ٹی وی پر روزانہ رات 9 بجے آنے والے اس ڈرامے میں ان کی اداکاری کو زبردست پذیرائی مل رہی ہے، اور آخری قسط پر بھی ناظرین کا ردعمل بہت مثبت ہے۔
اداکار نے ڈرامے کے اختتام پر ایک پیغام شیئر کیا جس میں نکاح کے رشتے کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے ڈرامے کی ایک کلپ بھی شیئر کی جس میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی اہلیہ اسوہ اسے سن رہی ہیں۔
انہوں نے اپنے پیغام میں ڈرامے کے تمام کاسٹ اور کریو کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ڈرامے کی ہر قسط کو تقریباً 7 ملین ویوز ملے، جبکہ آخری قسط کو دو گھنٹوں کے اندر 2 ملین ویوز مل گئے۔ ناظرین کو ڈرامے میں ان کی جوڑی سمیعہ شمشاد کے ساتھ بھی بہت پسند آئی، اور آخری قسط میں تلاوت کو بھی خوب سراہا گیا۔
عمر شہزاد پاکستانی ماڈل، اداکار اور گلوکار ہیں جنہوں نے 2011 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ میرے ہمسفر اور جان سے پیارا جونی جیسے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں۔ وہ شنزے لودھی کے ساتھ فروری 2025 میں شادی کے بندھن میں بندھے اور حال ہی میں والدین بنے۔