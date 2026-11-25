بی گل نے شادیوں کی وہ حقیقت کھول کر رکھ دی جو ہم ماننے کو تیار نہیں
پاکستانی لکھاری بی گل نے پاکستان میں شادیوں کے مسائل پر کھل کر بات کی ہے۔ ایک شو میں مہمان کے طور پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں شادیاں اکثر زہریلا رخ اختیار کر لیتی ہیں اور بہت سے لوگ خراب رشتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔
بی گل کو سماجی مسائل پر ایک مضبوط آواز مانا جاتا ہے۔ ان کے ڈراموں میں تلخیاں، ڈر سی جاتی ہے سلا اور ایک اور پاکیزہ شامل ہیں۔
ان کے مطابق اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے، مگر معاشرتی روایات اسے قبول نہیں کرتیں۔ لوگ تکلیف دہ شادیوں میں اس لیے جیتے رہتے ہیں کہ طلاق کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو معاشرے کی ملامت، بدنامی اور گھر والوں کے انکار کا خوف ہوتا ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کو جس پسماندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی بہت سی عورتوں کو نقصان دہ شادیوں میں رکے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔
بی گل نے کہا کہ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے بھی جذباتی تکلیف سے گزرتے ہیں، اور اس کے اثرات پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں۔
ایک مثال انہوں نے اداکار رجب بٹ اور ایمان فاطمہ کی دی، جہاں مسلسل بے عزتی اور مشکلات کے باوجود شادی بچانے کی کوشش سامنے آئی۔
ان کی اس گفتگو کا مقصد ان موضوعات پر کھلی بات چیت کو فروغ دینا اور پرانے رواجوں کو چیلنج کرنا بتایا گیا۔ بی گل نے اپنی بات یوں سمیٹی: "بہت سے لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے تکلیف دہ شادیوں میں جیتے ہیں، حالانکہ اسلام طلاق کی اجازت دیتا ہے۔"
ایسی بات چیت کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب یہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر سننے والوں تک پہنچے — آپ کے خیال میں پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟