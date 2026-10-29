وہاج علی کے 'تھرکی بالا' پر بحث: مٹی دے باوے میں انوکھا موڑ!
پاکستانی اداکار وہاج علی، جو اردو ٹیلی ویژن میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کے کردار بالا کے بارے میں گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے 'مٹی دے باوے' کے مداحوں میں کافی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ ناظرین نے بالا کی اپنے مرحوم چچا کی نوجوان بیوی قمر النساء میں مبینہ دلچسپی پر تنقید کی ہے۔ فیضہ افتخار کے لکھے اور سید وجاہت حسین کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے میں رشتوں کی پیچیدگیوں کو دکھایا گیا ہے، اور بالا کی حالیہ حرکتوں نے ناظرین کو ان کے رویے پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔
تازہ ترین قسط میں، بالا اپنے چچا غلام رسول کی وفات کے بعد ان کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں ان کی نظر قمر النساء پر پڑتی ہے، جن کی جوانی اور خوبصورتی نے مبینہ طور پر ان کی توجہ کھینچ لی۔ بس پھر کیا تھا، یہ سین دیکھتے ہی کچھ ناظرین نے بالا کو 'تھرکی' کا لقب دے ڈالا اور اس بات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ ایک اور عورت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ڈرامہ ہے یا رشتوں کی الجھنوں کا چکر ویو؟
اس ساری بحث میں بالا کا موازنہ اس کی سابقہ محبت بلّو سے بھی ہونے لگا۔ ایک ناظر نے تبصرہ کیا، "بالا شادی کے بعد وہی ہے جو بلّو شادی سے پہلے تھی۔" دوسرے نے لکھا، "بلّو تو شادی کے بعد سدھر گئی تھی، یہ نہیں سدھرا۔" یعنی کچھ لوگوں کے خیال میں بلّو نے تو اپنا رنگ بدل لیا تھا، مگر بالا اب بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔
اس پر طرہ یہ کہ بالا کی اپنی بیوی زرینہ سے ایک اور بچہ کرنے کی تجویز بھی آن لائن لطیفوں کا حصہ بن گئی۔ لوگوں نے اس بات کو ان کے مشکل رشتے اور بالا کی دوسری عورتوں کی طرف توجہ کے تناظر میں دیکھا اور خوب مزے لیے۔
دوسری طرف، بلّو کی کہانی ایک الگ ہی موڑ لے چکی ہے۔ استخارے سے مثبت اشارہ ملنے کے بعد، اس نے پیر صاحب کو شادی کے لیے راضی کر لیا اور اب وہ 'بڑی سرکار' بن گئی ہے۔ یہ تبدیلی اس کی سماجی حیثیت میں ایک بہت بڑا اپگریڈ ہے اور ڈرامے کی کہانی میں ایک اور پرت کا اضافہ کر چکی ہے۔
بالا کو بھی غلام رسول کی موت کا غم ستا رہا ہے، جو تقریباً چھ ہفتے جیل میں رہے تھے۔ اس کے غم کے ساتھ اسے زرینہ اور بلّو سے متعلق پریشان کن ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، جو اس کے رشتوں کے گرد جذباتی دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔