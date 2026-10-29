ڈرامہ 'رتّبہ' میں ہادی کی نظریں 'شیلی' پر، فینز ہوئے غصے سے لال پیلے!
ARY Digital کا نیا ڈرامہ "رتّبہ" ان دنوں اپنی کہانی کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے، اور ناظرین اس کے کرداروں کے اتار چڑھاؤ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ عُمیرا احمد کا لکھا اور حسیب حسن کی ہدایت کاری میں بننے والا یہ ڈرامہ، جس میں زاہد احمد، مہوش حیات، طلحہ چہور اور ہبہ بخاری جیسے بڑے نام شامل ہیں، اس میں اب کہانی ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔
کہانی کے آغاز میں خاص طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ "ہادی" کبھی بھی راہ بھٹک نہیں سکتا، لیکن لگتا ہے اب یہ اصول بدل رہا ہے۔ فینز نے نوٹس کیا ہے کہ ہادی، ماہ نور کے بھروسے کے باوجود، اب شیلی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب ہادی کو شیلی کی کشش میں گرفتار دکھایا گیا ہے۔
انٹرنیٹ پر ڈرامے کے فینز نے اس تبدیلی پر تبصروں کی لائن لگا دی ہے۔ ایک صارف نے لکھا، "ہائپوکریسی چیک کرو۔" ایک اور فین نے ہادی کو آڑے ہاتھوں لیا، "خود میر کی وائف کو دیکھ رہا تھا۔" لگتا ہے یہ ڈرامہ صرف پلاٹ میں ہی نہیں، سوشل میڈیا پر بھی کافی ڈرامہ کریئیٹ کر رہا ہے۔
اب دیکھتے ہیں "رتّبہ" کی یہ کہانی فینز کے غصے کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، یا پھر ہادی کا دل مزید کدھر جاتا ہے؟