احسن خان کو 'اچھے لڑکے' کا رول بور لگنے لگا:
اداکار احسن خان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب انہیں سکرین پر 'سیدھا سادھا اچھا لڑکا' بننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ "ایک ٹپیکل 'گڈ گائے' یا ٹپیکل ہیرو کا کردار ادا کرنا اب بورنگ ہوتا جا رہا ہے۔" اب وہ ایسے کرداروں کی طرف زیادہ متوجہ ہیں جو اخلاقی طور پر پیچیدہ ہوں اور روایتی ہیرو کے تصور کو چیلنج کرتے ہوں۔
انہوں نے اپنی پچھلی پرفارمنس کا حوالہ دیا، جیسے 'اڈاری' میں امتیاز کا پریشان کن کردار اور 'آپ کی عزت' میں تابش کا ایسا کردار جس میں بہت سی خامیاں تھیں۔ ان کے بقول، ایسے گرے کرداروں میں کردار نگاری کے لیے زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں تو ہم بھی اب بور ہو گئے تھے ان فرشتہ صفت ہیروز سے!
'آپ کی عزت' کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے اور سیف حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے، احسن خان نے بتایا کہ یہ ڈراما ایک شادی کے آہستہ آہستہ ٹوٹنے کی کہانی کو پیش کرتا ہے۔ ان کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ رشتے آہستہ آہستہ بگڑتے ہیں اور اصل میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہی معنی رکھتی ہیں۔
احسن خان مردوں کو صرف سخت صنفی رولز کے اندر دکھانے کے بجائے، انہیں اس سے ہٹ کر پیش کرنے کی اہمیت پر بھی غور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جذباتی طور پر ذہین ہونا، روحانی تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہی سچی رفاقت بناتا ہے۔ ماشاء اللہ! ایسے مرد تو سب کو ہی چاہئیں!
انڈسٹری میں دو دہائیوں سے زیادہ گزارنے کے بعد بھی، وہ نئے کرداروں کی تلاش میں بے تاب ہیں۔ احسن خان کا کہنا ہے، "انہوں نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ بہت کچھ آنا باقی ہے۔" تو تیار ہو جائیں، کیونکہ احسن خان ابھی مزید چھکے مارنے والے ہیں!
کیا آپ بھی احسن خان کے 'گرے' رولز کے فین ہیں؟