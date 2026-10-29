دانش تیمور کا ڈرامہ، شراب کا سین اور سوشل میڈیا کا ہنگامہ!
اداکار دانش تیمور اپنے ایک ڈرامے کے ایک سین کی وجہ سے سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہیں۔ ڈرامے میں ان کا مرکزی کردار، شاہ داؤد، شراب نوشی کرتا دکھایا گیا ہے، جس پر ناظرین کی جانب سے سخت ردِ عمل سامنے آیا ہے۔
اس سین کی ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہوئی، ناظرین نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر پاکستانی ڈراموں میں شراب نوشی کے مناظر بار بار کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ کچھ صارفین تو ڈرامے کے میکرز پر بھی برس پڑے، اور ان سے پوچھا کہ ایسے مناظر دکھانے کی مسلسل ضرورت کیا پیش آتی ہے۔
ایک سوشل میڈیا صارف نے تو سیدھا سوال ہی داغ دیا کہ پاکستانی ڈراموں میں اس طرح کے سینز اتنی کثرت سے کیوں شامل کیے جاتے ہیں، جو کچھ ناظرین کی تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔
صرف یہی نہیں، بلکہ کچھ ناظرین نے اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ڈراموں میں شراب نوشی کی ایسی تصویر کشی نوجوان نسل کے ذہنوں پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ
یہ سارا بحث مباحثہ اب بھی آن لائن زور و شور سے جاری ہے، جہاں ناظرین اپنی مختلف اور متضاد آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ پاکستانی تفریح سے ناظرین کی توقعات اور ان کا نظریہ کتنا مختلف ہے۔ بحث سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مسلسل جاری ہے۔