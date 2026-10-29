عاصم اظہر نے پاکستان ٹور کے دوران سکردو ایئرپورٹ کے دلکش نظارے شیئر کیے
عاصم اظہر ان دنوں اپنے میوزیکل ٹور کے سلسلے میں سکردو میں ہیں اور وہاں کی خوبصورتی نے انہیں دنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کئی تصاویر شیئر کیں جن میں سکردو ایئرپورٹ کا نظارہ اور پیچھے پہاڑوں کا دلکش منظر دکھایا گیا ہے۔
یاد رہے کہ اس سے پہلے عاصم نے اپنے عالمی ٹور کے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان ٹور کا اعلان کیا تھا۔ ’جو تو نہ ملا‘ سنگر نے انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کے سوالوں کا جواب دیا تھا کہ وہ اپنا ٹور پاکستان پہلے کیوں نہیں لائے۔
ایک ویڈیو میں عاصم نے وضاحت کی تھی کہ ان کی عالمی پرفارمنس نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ عالمی سطح پر بڑے کنسرٹس، ان کی تکنیکی صلاحیتوں اور پروڈکشن کے معیار کو کیسے چلایا جاتا ہے، اس کا تجربہ کر سکیں۔ سنگر کا کہنا تھا کہ وہ یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے وطن واپس لا کر پاکستان میں لائیو پرفارمنس کے لیے ایک نیا معیار قائم کر سکیں۔
انہوں نے کہا، "میں یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ عالمی معیار پر ٹور کیسے ہوتے ہیں اور وہ تجربہ اکٹھا کرکے پاکستان لانا چاہتا تھا،" اور مزید کہا کہ وہ ملک میں لائیو شوز کا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاکستان ٹور کا شیڈول بھی جاری کیا تھا۔
عاصم نے ایک دلچسپ تجربے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا، "ہم پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا ٹور دینے جا رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ٹکٹس لے لو بس۔"