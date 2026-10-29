رتُبہ ایپیسوڈ 7: کیا ہادی اور میر کی ٹکر ہوگی؟
اس سال تو حبا بخاری نے کمال ہی کر دیا ہے، دانش تیمور کے ساتھ 'ہمراہی' میں سب کے دل جیتنے کے بعد، اب وہ اپنی نئی سیریز 'رتُبہ' سے سکرین پر تہلکہ مچا رہی ہیں۔ یہ ڈراما کرائم اور فیملی ڈراما ہے جو محبت، طاقت، عزائم، اخلاقیات اور سماجی رتبے جیسے بڑے بڑے موضوعات کو چھوتا ہے۔ ڈراما اکتوبر کے شروع میں ہی آیا تھا اور اسے ناظرین کی طرف سے اچھا رسپانس ملا ہے۔
حسیب حسن کی ڈائریکشن اور عمیرہ احمد کی شاندار تحریر کے ساتھ، 'رتُبہ' میں طلحہ چہور، زاہد احمد، مہوش حیات جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کہانی کا اصل مزہ تو وہاں ہے جہاں ایک عام سے پولیس افسر ہادی (طلحہ چہور) اور اس کی شریک حیات ماہ نور (حبا بخاری) کی پوسٹنگ ایک ایسے علاقے میں ہوتی ہے جہاں میر (زاہد احمد) نامی کرپٹ بلڈر کا سکہ چلتا ہے۔ میر اور اس کی بیوی شہناز عرف شیلی (مہوش حیات) نے تو ہادی اور ماہ نور کو اپنی دولت اور طاقت سے خوب رجھانے کی کوشش کی، مگر ہمارے یہ ہیرو اور ہیروئن، دونوں ہی ان کی چالوں سے بالکل بے نیاز اور کوئی احسان لینے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔
اب آتے ہیں 'رتُبہ' کے سب سے متوقع، ساتویں ایپیسوڈ کی طرف۔ بھئی! یہ تو وہی موڑ ہے جہاں ہادی کو پتا چلتا ہے کہ میر کی ملکیت والی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا اسکینڈل ہے۔ ہادی تو فوراً تحقیقات کا پلان بناتا ہے، لیکن اس کے اپنے ماتحت اسے خبردار کرتے ہیں کہ میر سے پنگا نہ لینا، اپنی بھلائی کے لیے ایسا نہ کرے۔ یہ بات ہادی کو اور زیادہ چھیڑ دیتی ہے! اب وہ میر کی طاقت کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے کے لیے اور بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ دیکھو! جب ایمانداری اور کرپشن کا آمنا سامنا ہو، تو لڑائی تو بنتی ہے، ہے نا؟
یہ ایپیسوڈ 27 اکتوبر 2026 کو پاکستان میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر رات 8 بجے (پی کے ٹی) نشر ہوا تھا۔ جو ہمارے بھارتی مداح ہیں، وہ اسے ٹاپ پاکستانی ڈراماز کے آفیشل یوٹیوب چینل پر پاکستان میں نشر ہونے کے بعد، تقریباً رات 10:30 بجے (آئی ایس ٹی) کے بعد مفت دیکھ سکتے تھے۔ اب کیا ہادی اپنی ایمانداری پر قائم رہتے ہوئے میر جیسے طاقتور شخص کو چیلنج کر پائے گا؟ یا سسٹم کی طاقت اسے جھکا دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ فائٹ کون جیتے گا؟