درِ نجات: ابو بکر کی پہلی محبت، مداح حیران و پریشان!
آج کل اگر کوئی پاکستانی ڈرامہ ہر اُردو اور ہندی بولنے والے گھر کی زینت بنا ہوا ہے تو وہ یقیناً درِ نجات ہی ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی ہر نئی قسط کے ساتھ ناظرین کو سکرین سے جوڑے رکھتا ہے۔ شہریار منور ابو بکر کے کردار میں، دُرِ فشاں سلیم زریاب حبیب کے روپ میں اور نامیر نواز خان زامل حسین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2026 کا یہ ڈرامہ اپنی دلچسپ کہانی اور غیر متوقع موڑ کی وجہ سے خاص توجہ حاصل کر رہا ہے۔
اب تک ڈرامے کی 25 سے زیادہ قسطیں نشر ہو چکی ہیں، اور حالیہ قسطوں نے تو ابو بکر اور زریاب کے رومانوی لمحات کی وجہ سے مداحوں کو خاص طور پر پرجوش کر رکھا تھا۔ مگر لگتا ہے کہ آنے والی قسطیں مزید سسپنس لیے ہوں گی، کیونکہ ناظرین نے ایک بڑا موڑ دیکھ لیا ہے جو کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا! درِ نجات کی یہ پراسرار لڑکی کون ہے؟
ایک نیا موڑ
حال ہی میں، درِ نجات کے ایک او ایس ٹی (OST) سیکوئنس میں ناظرین نے ایک غیر متوقع منظر دیکھا۔ ابو بکر کو ایک پراسرار لڑکی کے ساتھ رقص کرتے اور وقت گزارتے ہوئے دکھایا گیا، جس نے مداحوں کو اس کی شناخت اور کردار سے اس کے تعلق کے بارے میں تجسس میں ڈال دیا۔ اس سیکوئنس نے آن لائن بحث چھیڑ دی ہے، اور ناظرین ابو بکر کے ماضی اور اس نئی پیشرفت کے زریاب کے ساتھ اس کے تعلق پر ممکنہ اثرات کے بارے میں مختلف نظریات پیش کر رہے ہیں۔
اب یہ پراسرار لڑکی یاالہ کے نام سے پہچانی گئی ہے، جو آذربائیجان کی ایک پروفیشنل ماڈل ہیں اور ڈرامے میں ابو بکر کی پہلی محبت کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کی آمد نے کہانی میں ایک اور پرت کا اضافہ کر دیا ہے، اور مداح یہ جاننے کے لیے بے تاب ہیں کہ یہ ماضی کا رشتہ موجودہ کہانی پر کیا اثر ڈالے گا۔
سوشل میڈیا پر ہنگامہ
اس بڑے موڑ نے مداحوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ ناظرین ابو بکر کا دفاع کر رہے ہیں، جب کہ دیگر اس نئی پیشرفت کو اس کے ماضی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں گزارے وقت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر پہلے ہی اگلے واقعات کے بارے میں پیش گوئیوں کا بازار گرم ہے۔
ایک ناظر نے لکھا، ”ابو بکر نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ پرفیکٹ یا ولی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی بہترین کوشش کر رہا ہے اور ہم سب انسان ہیں اور یقیناً غلطیاں کرتے ہیں“۔
ایک مداح نے ابو بکر کے بیرون ملک وقت گزارنے کے بارے میں ایک دلچسپ تھیوری پیش کی، ”وہ ہارورڈ گیا تھا، یہ ظاہر ہے کہ اس نے وہاں صرف پڑھائی نہیں کی ہو گی“۔
ان نظریات کے ساتھ، ناظرین اب یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ بنانے والے اس راز کو کیسے افشا کرتے ہیں اور کیا ابو بکر کی پہلی محبت اس کے اور زریاب کے تعلقات میں دراڑ ڈالے گی؟
درِ نجات کہاں دیکھیں؟
اپنے رومانوی لمحات، دلچسپ کرداروں اور غیر متوقع موڑوں کے ساتھ، درِ نجات ناظرین کو اپنی کہانی میں سرمایہ کاری کیے ہوئے ہے۔ آنے والی قسطوں میں ابو بکر کے ماضی اور اس کی پہلی محبت کے ارد گرد کے راز کے بارے میں مزید انکشافات کی توقع ہے۔ آپ درِ نجات آن لائن اے آر وائی پلس اور اے آر وائی ڈیجیٹل کے آفیشل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بھارتی ناظرین کے لیے قسطیں یوٹیوب چینل 'ٹاپ پاکستانی ڈراماز' پر بھی دستیاب ہیں۔
تو اب بتائیں، کیا آپ بھی درِ نجات دیکھ رہے ہیں اور اس نئے ٹوئسٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟