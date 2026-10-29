بشریٰ انصاری کا بوٹوکس والا ہنگامہ: جب چہرہ ہی ڈھیل پڑ گیا!
معروف پاکستانی اداکارہ بشریٰ انصاری نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں اپنی جلد کی دیکھ بھال اور بوٹوکس کے ساتھ اپنے خوفناک تجربے کے بارے میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک بوٹوکس پروسیجر نے ان کے چہرے کو ڈھیلا کر دیا تھا اور ان کی فیشل فیچرز بھی متاثر ہو گئی تھیں۔
انصاری نے بتایا کہ یہ بات دس سے بارہ سال پہلے کی ہے جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے گرد بوٹوکس انجیکشن لگوائے تھے۔ لیکن، ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں درست رہنمائی نہ ملنے کے باعث صورتحال کافی پیچیدہ ہو گئی۔
انہوں نے یاد کیا کہ انجیکشن کے بعد وہ اسی طرف منہ کر کے سو گئیں جہاں بوٹوکس لگایا گیا تھا۔ پانچ سے چھ دن بعد تو ان کا چہرہ بری طرح سے ڈھیل پڑ چکا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی متاثر ہوئیں اور یہاں تک کہ ہونٹوں کی شکل بھی بدل گئی۔
یہ دیکھ کر بشریٰ انصاری اتنی گھبرا گئیں کہ انہیں لگا کہیں انہیں فالج نہ ہو گیا ہو۔ اگلے دو مہینے تک تو وہ کسی کو اپنا منہ دکھا ہی نہ سکیں اور گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئیں۔ یہ ہے نا، اصلی ڈراؤنی کہانی؟
جب انہوں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور ساری کہانی سنائی تو جناب ڈاکٹر صاحب نے ان کے خدشات کو 'وہم' قرار دے کر ٹرخا دیا، جس پر بشریٰ انصاری کو شدید غصہ آیا۔ بھلا ایسا بھی کوئی ڈاکٹر کرتا ہے؟
بعد میں، انہوں نے ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جنہوں نے بتایا کہ بوٹوکس اپنی اصل جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ انصاری نے زور دیا کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ مریضوں کو تسلی دیں، ان کے خدشات دور کریں اور کسی بھی پروسیجر کے بعد پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں مدد کریں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، ہے نا؟