Anchor Hina Niazi ke ghar nanhi Aizal Khan ki paidaish, Mubarak ho!
Pakistani TV ki jaani maani host Hina Niazi ke ghar nanhi si khushiyon ne dastak de di hai! جی ہاں، Hina ke haan ek pyaari si beti ki paidaish hui hai, jiska naam Aizal Khan rakha gaya hai. Aizal Khan ki paidaish 18 October 2026 ko hui. "Suno To Sahi" jese popular show se pehchaani jaane wali Hina, shaadi ke sirf saal bhar baad ammi ban gayi hain – talk about a busy year!
Hina ka career Ramiz Raja ke saath shuroo hua tha, lekin jaldi hi woh apne program ki solo anchor ban kar chha gayin. Aur ab, unki personal life mein bhi ek naya chapter shuroo ho gaya hai. Hospital se Hina ne apni beti ke saath kuch dilchasp tasveeren share ki hain, jin mein woh bilkul 'radiant' lag rahi thin. Chehre par khushi aur aankhon mein chamak – nayi ammi ki 'vibe' hi kuch aur hoti hai.
Entertainment industry se aur Hina ke fans ki taraf se bhi dheron duaein aur mubarakbaden aa rahi hain. Hina jesi anchors Pakistani young women ke liye role model hain, jo career aur family life dono ko baakhubi balance karna chahti hain. Unka yeh khabar share karna bhi media mein women ke badalte roles ko highlight karta hai. Toh batao, aap ko Hina Niazi ki nayi journey kaisi lagi?