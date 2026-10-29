عِشق کا کمال! تمشہ 5 کے اِسراء عائشہ اور زیب خان کا نکاح، عدنان صدیقی کی خاص دُعا
ارے یار! کون سوچ سکتا تھا کہ "تمشہ 5" کے گھر سے نکلنے والی محبت اتنی جلدی حقیقت بن جائے گی؟ ہمارے فیورٹ کنٹیسٹنٹس اِسراء عائشہ اور زیب خان نے 26 اکتوبر 2026 کو باقاعدہ نکاح کر لیا، اور ان کی نکاح کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر آتے ہی دھوم مچا دی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ فوٹو شوٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ وائرل ہو گیا،
یہ تو وہی والا معاملہ ہے کہ "جب پیار کیا تو ڈرنا کیا!"۔ فینز نے دونوں کے رشتے کو سرکاری اور عوامی بنانے کے فیصلے کو سراہا، اور "تمشہ 5" کے تمام ساتھی کنٹیسٹنٹس نے بھی جوڑے کو بھرپور مبارکبادیں دیں۔
لیکن جو بات سب سے زیادہ دل کو لگی، وہ تھی "تمشہ 5" کے میزبان عدنان صدیقی کا خاص پیغام۔ انہوں نے اِسراء کی فرمائش پر، جو کہتی ہیں کہ وہ اردو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، یہ پورا پیغام اردو میں لکھا۔ عدنان صدیقی نے فرمایا:
انہوں نے لکھا کہ تمشہ کے طور پر شروع ہونے والا سفر ایک خوبصورت محبت کی کہانی میں بدل گیا، اور دعا کی کہ دونوں کا ساتھ بے پناہ محبت، گہرے اعتماد اور ہر دن مضبوط ہوتی رفاقت سے بھرا ہو۔ ان کے بقول شادی ہر روز ایک دوسرے کو نئے سرے سے منتخب کرنے اور ہر حال میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔
اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا: "اللہ آپ کی اس محبت کی کہانی کو ایک خوبصورت اور ہمیشہ خوشگوار زندگی میں بدل دے۔ آمین"
فینز نے جوڑے کو ملنے والی مبارکبادوں کو سراہا، خاص طور پر "تمشہ 5" کے کنٹیسٹنٹس اور بادشاہ سلامت کی طرف سے۔ سبھی اپنے فیورٹ جوڑے کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی محبت اور خوشیوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اتنی لمبی چوڑی دعاؤں کے بعد تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ان کی زندگی 'تمشہ' نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟