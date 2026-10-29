حرمت کی منگنی ٹوٹ گئی؟ آٹھویں قسط میں دھماکا ہونے والا ہے!
پاکستانی ڈراما 'حرمت' نے دھیرے دھیرے اپنے رومانس، خاندانی دباؤ اور سماجی پیغامات کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ دانانیر مبین اور شاہویر جعفری کی موجودگی سے یہ سیریل ایک ایسی نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جس کی زندگی سخت خاندانی قوانین اور عزت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہے۔
حرمت، جس کا کردار دانانیر مبین نبھا رہی ہیں، ایک قدامت پسند والد اکرم (علی طاہر) کے زیر اثر پلی بڑھی ہے۔ اس کے انتخاب محدود تھے، مگر چچا کی سپورٹ سے اسے یونیورسٹی جانے کا موقع ملا، جس نے خوف اور کنٹرول سے بھری دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ کھولا۔ شاہویر جعفری کا کردار تابش ایک پولیس افسر ہے جو حرمت کے سفر کا ایک اہم حصہ بنتا ہے اور دونوں خاندانوں کی ان کی منگنی پر رضامندی ہو جاتی ہے۔ مگر ڈراما یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا شادی عزت، آزادی اور ذاتی انتخاب کے گہرے مسائل کو حل کر پائے گی؟ اس ڈرامے کی ہدایت کاری ندیم صدیقی نے کی ہے اور اسے کاشف انور نے لکھا ہے۔ اس میں جاوید شیخ، انوشے عباسی، رمین بشارت اور فرح حسین بھی شامل ہیں۔
آخری قسط میں ہم نے دیکھا کہ حرمت کی تابش میں دلچسپی کم ہو چکی ہے اور وہ منگنی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تابش کے پریشان کن بچپن کے بارے میں جاننے کے بعد سے وہ خوفزدہ ہے اور اس سے شادی نہ کرنے پر اٹل ہے۔ اس کے والد اکرم اس کی وجوہات سننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اب حرمت نے اپنے والد کو ناہید کے ساتھ ان کے ماضی کے تعلق پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات اکرم کو حیران اور غصہ دلائے گی، یار! لگتا ہے فیملی ڈرامے کا اصل مزا اب شروع ہو گا!
'حرمت' کی آٹھویں قسط پاکستان میں 27 اکتوبر 2026 کو رات 8 بجے پی کے ٹی پر ہم ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ اگر آپ اسے بھارت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے ناظرین اسے پلیٹ فارم کی اپ ڈیٹ کے لحاظ سے تقریباً 10:30 بجے آئی ایس ٹی کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ بھارتی ناظرین ڈراما ڈائریز پرائم کے آفیشل یوٹیوب چینل پر اسے مفت اسٹریم کر سکتے ہیں۔ ایچ ڈی ورژن ڈیلی موشن پر بھی 10:30 بجے کے بعد دستیابی کے لحاظ سے مل سکتا ہے۔
اب دیکھتے ہیں اکرم کا غصہ کیا رنگ لاتا ہے، یا حرمت اپنے دل کی بات منوا پاتی ہے؟