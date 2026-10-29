عفت عمر کا ریمپ پر 'گولڈن ناک پن' لُک، سوشل میڈیا پر ہلچل!
لاہور کے Lakmé Fashion Week Season 2 میں ایسا دھماکہ ہوا کہ سب کی نظریں عفت عمر پر ٹک گئیں۔ ہماری معروف اداکارہ اور میزبان عفت عمر ریمپ پر پورے کانفیڈنس سے واک کر رہی تھیں کہ اچانک ایک پارٹی پوپر کا گولڈن ٹکڑا ان کی ناک پر آ کر چپک گیا۔
وہ گولڈن ساڑھی میں بالکل چھا رہی تھیں، ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے ساتھ زبردست پوز دے رہی تھیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عفت عمر کو اس 'غیر متوقع فیشن ایلیمنٹ' کا سرے سے پتا ہی نہیں چلا اور وہ اپنی اداؤں سے سب کو Impress کرتی رہیں۔
یہ چھوٹا سا گولڈن ٹکڑا ان کی ناک پر بالکل ایک بڑی سی نوز رنگ کی طرح لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ان کی ڈریس کا ہی حصہ ہو۔ پاس کھڑی نیلوفر شاہد کے چہرے پر تھوڑی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔
آخر کار جب عفت عمر کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے آرام سے ناک سے ہٹا دیا۔ لیکن تب تک تو ویڈیو بن چکی تھی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی!
اب تو ہر طرف اس ویڈیو کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ لوگ عفت عمر کے اس لمحات کے تاثرات اور اس انوکھی صورتحال پر خوب مزے مزے کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ فیشن ویک کی دیگر ہائی لائٹس سے زیادہ تو اسی ایک 'گولڈن ناک پن' نے سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ اب بتاؤ، ایسے Unexpected Stunts کے لیے فیشن شوز میں الگ سے کوئی 'Fun Factor' کیٹگری ہونی چاہیے یا نہیں؟