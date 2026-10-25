وہاج علی کا 'مَشق' فوٹو شوٹ: فینز کا دل جیتا یا غصہ چڑھایا؟
پاکستانی اداکار وہاج علی نے 'مَشق پی کے' کے لیے حال ہی میں کروائے گئے ان اسٹچڈ ویڈنگ کلیکشن کے فوٹو شوٹ سے فینز کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس نئی مہم میں وہاج علی ایک خاتون ماڈل کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں، جہاں روایتی اور جدید فیشن کا ایک بہترین اور خوبصورت امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔
تصاویر میں وہاج علی اور ماڈل شاندار اور نفیس ملبوسات میں نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے رومانوی مناظر میں ایک نو بیاہتا جوڑے کا روپ دھارا ہے۔ یہ شوٹ نہ صرف برانڈ کی تازہ ترین فیسٹیو کلیکشن کو نمایاں کر رہا ہے بلکہ روایتی شادی کے فیشن کو بھی ایک دلکش اور گلیمرس انداز میں پیش کر رہا ہے۔
تاہم، جہاں بہت سے فینز نے وہاج علی کے دلکش انداز اور ماڈل کی خوبصورتی کی تعریف کی، وہیں دوسری طرف اس فوٹو شوٹ کے 'انٹیمیٹ' (قریبی) تصور پر شدید بحث چھڑ گئی۔ سوشل میڈیا کے کچھ صارفین کو لگا کہ یہ مناظر غیر ضروری طور پر بولڈ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہاج جیسے اداکار کو اس طرح کی پروموشن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھئی، جب بندہ خود ہی اسٹار ہو تو ایسے 'شارٹ کٹس' کی کیا تک بنتی ہے؟
اس کے ساتھ ہی کچھ یوزرز نے مزاحیہ انداز میں وہاج علی کے مشہور ڈرامے 'مٹی دے باوے' میں ان کے کردار 'بالا' کا حوالہ بھی دیا۔ جبکہ کچھ فینز نے تو یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ اس مہم میں وہاج علی کے ساتھ ہانیہ عامر کو دیکھنے کی توقع کر رہے تھے۔
خلاصہ یہ کہ یہ فوٹو شوٹ آن لائن گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، جس میں فینز اس کی سٹائلنگ، تصور اور آن اسکرین کیمسٹری کے بارے میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا، آیا یہ شوٹ واقعی 'بلا' تھا یا بس 'بالا' کی ایک اور ادا؟