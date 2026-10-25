درِ نجات نے تو کمال ہی کر دیا! 1.7 ارب ویوز کے ساتھ نیا ریکارڈ
پاکستانی ڈرامہ 'درِ نجات' نے اپنی نشر کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 1.7 ارب سے زیادہ ویوز حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ صرف 23 قسطوں میں یہ ملک کی ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لیے ایک نیا معیار بن گیا ہے۔
تھریز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن میں بنا یہ ڈرامہ ایک بڑی سنسنی بن کر ابھرا ہے، جو پاکستان اور اس سے باہر بھی ناظرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نے اس کی زبردست کامیابی کا اعلان کیا ہے، اور مرکزی اداکار شہریار منور نے بھی اس خوشی کا اظہار کیا ہے۔
اے آر وائی ڈیجیٹل کی ایک پوسٹ میں لکھا گیا تھا، "1.7 ارب سے زیادہ ویوز۔ صرف 23 اقساط۔ تاریخ بن رہی ہے! درِ نجات نے ایک نیا معیار قائم کیا ہے، یہ اپنی نشر کے دوران اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پاکستانی ڈرامہ بن گیا ہے، جس کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 1.7 ارب سے زیادہ ویوز ہیں! اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی..." شہریار منور نے اس پوسٹ کو انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، "الحمدللہ۔"
ڈرامے کی حال ہی میں نشر ہونے والی قسط نے آن لائن کافی ہنگامہ کھڑا کیا ہے، خاص طور پر ابو بکر اور زریاب کے درمیان ایک رومینٹک سین کے بعد تو فینز جیسے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ اس ایک لمحے نے فینز کے درمیان بحث و مباحثہ چھیڑ دیا ہے، اور یہ ڈرامہ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی توجہ حاصل کر رہا ہے۔
معروف اسکرین رائٹر عمیرہ احمد نے اسے لکھا ہے اور ثاقب خان نے ہدایت کاری کی ہے۔ 'درِ نجات' میں شہریار منور اور درِفشاں سلیم سمیت کئی نمایاں اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے میں سحر ہاشمی، رومیسا خان، ثانیہ سعید اور صبا حمید بھی اہم کرداروں میں جلوہ گر ہو رہی ہیں، جس میں تجربہ کار اور نوجوان دونوں قسم کے ٹیلنٹ شامل ہیں۔
تھریز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بننے والا یہ ڈرامہ ہر جمعہ اور ہفتہ کو رات 8 بجے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم پر اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا ہے۔ اس کی اقساط اے آر وائی پلس ایپ پر بھی سٹریم کی جا سکتی ہیں۔
اتنی جلدی اتنا بڑا ریکارڈ بنانا کوئی مذاق ہے کیا؟