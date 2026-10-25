رجب بٹ کی لینڈ کروزر جعلی نمبر پلیٹ پر پکڑی گئی!
لاہور پولیس نے بدھ کے روز ایک ایسی لینڈ کروزر کو قبضے میں لے لیا ہے جس کا تعلق یوٹیوبر رجب بٹ سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق، گاڑی پر لگی نمبر پلیٹ مبینہ طور پر جعلی اور غیر معیاری تھی، جس پر فوری کارروائی کی گئی۔
پولیس نے لاہور میں نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن پل کے قریب سندر پولیس نے اس گاڑی کو روکا۔ گاڑی کا ڈرائیور موسیٰ خان تھا جو نمبر پلیٹ کے بارے میں کوئی تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکا۔ اس کے بعد پولیس نے گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا۔
اب حکام گاڑی کی ملکیت اور اس غیر معیاری نمبر پلیٹ کے استعمال کے حوالے سے مزید قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ البتہ حکام نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی روکے جانے کے وقت رجب بٹ خود ڈرائیونگ کر رہے تھے۔
ادھر، لاہور پولیس نے شہر بھر میں جعلی اور غیر مجاز نمبر پلیٹوں کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف آپریشنز فیصل کامران نے بتایا کہ اب تک اس کارروائی کے دوران 1,508 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے، چاہے ان کی حیثیت یا اثر و رسوخ کچھ بھی ہو۔ یہ ضبطی غیر قانونی نمبر پلیٹوں سے متعلق خلاف ورزیوں سے نمٹنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس لینڈ کروزر کا کیا انجام ہوتا ہے۔