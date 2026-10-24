کومل عزیز خان کا شوبز سے پکا پکا بریک اپ، وہ بھی پانچ سال پہلے!
اداکارہ کومل عزیز خان نے ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے شوبز کو خیرباد کہنے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اداکاری سے پانچ سال پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ان کا آخری ڈراما 'مہلت' 2021 میں فلمایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور فیشن بزنس پر توجہ دینا شروع کر دی۔
23 اکتوبر 2026 کو شیئر کی گئی اپنی پوسٹ میں کومل نے بتایا کہ انہوں نے اتنے سالوں تک اپنے اس فیصلے کو کیوں راز رکھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ میڈیا کی توجہ سے دور رہیں جب تک کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے باہر خود کو مستحکم نہ کر لیں۔ ان پانچ سالوں میں انہوں نے مالی خود مختاری حاصل کرنے اور اپنے فیشن برانڈ 'Omal by Komal' کو بنانے پر کام کیا۔
کومل نے ماضی میں بھی اداکاری کے دوران درپیش چیلنجز پر بات کی تھی۔ ایک پرانے انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ شوبز کے حوالے سے ان کے گھر والوں کے تحفظات بھی اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ بنے۔ انہوں نے ذہنی سکون کو ترجیح دی اور اس بڑے قدم کو اٹھانے سے پہلے پیشہ ورانہ مدد بھی حاصل کی۔ ان کے مطابق، اداکاری سے دور ہونے سے انہیں اپنی فلاح و بہبود اور ذاتی ترقی پر توجہ دینے کا موقع ملا۔
اپنی پوسٹ میں، کومل نے پچھلے پانچ سالوں کو صحت یابی اور خود سے محبت کے سفر سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کے اداکاری کے کیریئر کے دوران ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی حمایت کی قدر کرتی رہیں گی۔
شادی کے بارے میں ذاتی اپڈیٹ دیتے ہوئے، کومل نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک اس باب میں قدم نہیں رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وقت پر یقین کا اظہار کیا اور اپنے فالوورز سے اپنے مستقبل اور اپنے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔
کومل نے پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں جیسے 'بھروسہ پیار تیرا' سے شہرت حاصل کی۔ 'مہلت' ان کے اداکاری کے کیریئر کا اختتام ثابت ہوا، حالانکہ انہوں نے اب تک عوامی طور پر اپنی روانگی کی تصدیق نہیں کی تھی۔ اس تازہ بیان کے ساتھ، اداکارہ نے اپنی واپسی کے بارے میں تمام قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی توجہ اب شوبز سے باہر زندگی اور کاروبار پر ہے۔
تو بھائی، اتنے سالوں کا راز آخر کھل ہی گیا! کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ان کا بزنس کتنا کامیاب ہو گا؟