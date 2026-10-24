عرفیٰ حسین کو عمیرہ احمد نے کال کی اور کہا: 'ایوارڈز کے لیے تیار ہو؟'
پاکستانی انڈسٹری میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک کال پورے کیریئر کا نچوڑ لگتی ہے۔ اور جب وہ کال کسی بڑی ہستی کی طرف سے ہو، تو بات ہی الگ ہے! حال ہی میں ہماری پیاری اداکارہ عرفیٰ حسین نے انکشاف کیا کہ ڈراما 'آپ کی عزت' میں ان کی زبردست پرفارمنس کے بعد، ڈرامے کی لکھاری، یعنی عمیرہ احمد نے انہیں خود کال کر کے شاباشی دی۔ عرفیٰ کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور سرپرائز تھا۔
عرفیٰ حسین، جو 'اداری' اور 'مشک' جیسے ہٹ ڈراموں سے اپنی پہچان بنا چکی ہیں، نے صحافی ملیحہ رحمان کے یوٹیوب شو میں یہ یادگار لمحہ شیئر کیا۔ عمیرہ احمد، جو 'زندگی گلزار ہے' اور 'الف' جیسی لازوال تحریروں کی خالق ہیں، کی جانب سے اس تعریف نے عرفیٰ کو دنگ کر دیا۔
عمیرہ احمد کی تعریف، ایک بڑا اعزاز
سوچیں، آپ دن رات محنت کریں، ایک کردار کو جیئیں اور پھر اچانک اس کردار کے پیچھے کی ماسٹر مائنڈ، ایک ایسی لکھاری جس کی آپ خود بھی عزت کرتی ہوں، وہ آپ کو کال کر کے کہے تو یہی کچھ عرفیٰ کے ساتھ ہوا۔ 'آپ کی عزت' کو جو رسپانس ملا، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، عرفیٰ نے بتایا کہ عمیرہ احمد نے ان کی پرفارمنس کی تعریف کی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ انہیں اس سال اپنے کام پر ایوارڈز مل سکتے ہیں۔ عرفیٰ نے شیئر کیا کہ عمیرہ نے ان سے پوچھا، "کیا آپ ایوارڈز حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟"
یار، یہ الفاظ کسی بھی فنکار کے لیے کتنا معنی رکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ ایسے باکمال شخص کی طرف سے آئیں! عرفیٰ نے تسلیم کیا کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی لکھاری ان کی تعریف کر رہی ہیں۔ عمیرہ احمد کے حوصلہ افزا الفاظ عرفیٰ کے ذہن میں کافی عرصے تک گونجتے رہے۔
'عوام کا پیار، ہر ایوارڈ سے بڑھ کر'
عرفیٰ نے صرف عمیرہ احمد کی تعریف ہی نہیں، بلکہ ناظرین کی طرف سے ملنے والے بے پناہ پیار کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈراما نشر ہونے کے بعد عوام کی طرف سے ملنے والی محبت اور تعریف غیر معمولی تھی، اور اسے پوری طرح سمجھنا ان کے لیے اب بھی مشکل ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے لڑکی، عوام کا پیار سب سے بڑا ہوتا ہے!
ایوارڈز کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے، عرفیٰ نے کہا کہ وہ ایوارڈز کی عزت کرتی ہیں اور انہیں اپنے اور اپنے شوہر، سنگر اور اداکار فرحان سعید کے کیریئر میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی قدر ہے۔ لیکن وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ عوام کی طرف سے براہ راست ملنے والا پیار اور داد ان کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتی ہے۔ عرفیٰ کے لیے 'آپ کی عزت' میں ان کی پرفارمنس کو ملنے والا رسپانس اس لیے بھی زیادہ اہم ہو گیا کیونکہ اس میں ڈرامے کی لکھاری کی ذاتی حوصلہ افزائی بھی شامل تھی۔ انہوں نے ناظرین کے پیار کو ہی خود میں ایک انعام قرار دیا اور کہا کہ حقیقی تعریف رسمی ایوارڈز سے کم نہیں ہوتی۔
بینا کا کردار، ایک چیلنج بھرا سفر
'آپ کی عزت' میں عرفیٰ نے بینا کا کردار نبھایا تھا، جو اپنے شوہر کی بے وفائی کا پتا چلنے پر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کردار عرفیٰ کے لیے مضبوط اور جذباتی طور پر چیلنجنگ تھا، اور اس نے ناظرین کی کافی توجہ حاصل کی۔ ایک وی جے سے اپنا کیریئر شروع کرنے والی عرفیٰ حسین نے جلد ہی ٹیلی ویژن اداکارہ کے طور پر اپنی شناخت بنا لی۔ وہ 'اداری'، 'پری زاد'، 'امانت'، 'مشک' اور 'میری شہزادی' جیسے کئی کامیاب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں۔ ہر بار ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہونا اور اپنا بیسٹ دینا، یہی تو عرفیٰ کی خاصیت ہے۔
اور جب اس محنت کی داد دینے کے لیے عمیرہ احمد جیسی ہستی خود فون اٹھائے، تو یہ اپنے آپ میں ایک ایوارڈ سے کم تو نہیں، ہے نا؟