امر خان کا بھارتی فین کو چٹ پٹا جواب، وائرل ہو گیا
پاکستانی اداکارہ امر خان نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک بھارتی مداح کے پیغام کا ایسا مزاحیہ اور چٹ پٹا جواب دیا جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ یہ پیغام امر خان کی اداکاری اور خاص طور پر ان کے دلکش پنجابی لہجے کی تعریف میں تھا، جس پر ان کے جوابی ریمارکس نے سب کو مسکرا دیا۔
مبینہ طور پر مونیکا سود نامی صارف نے امر خان کی ڈرامہ "مٹی دے باوے" میں کارکردگی پر اپنے بے پناہ جوش و خروش کا اظہار کیا۔ انہوں نے امر خان کی اداکاری اور ان کے پنجابی لہجے کی تعریف کی۔ اس پیغام میں مونیکا نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کی موجودہ صورتحال کا بھی ذکر کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ شو چلنے تک حالات ٹھیک رہیں تاکہ سرحد پار کے ناظرین آسانی سے یوٹیوب پر ایپیسوڈز دیکھ سکیں۔
اسی ایکسچینج کو اپنی انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے، امر خان نے رومان اردو میں ایک کیپشن ڈالا جو سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ انہوں نے لکھا: "حالات نہیں بھی ٹھیک رہے تو پیار کوئی نہیں روک سکتا، VPN ہے۔" اس دلچسپ اور مزاح سے بھرپور جواب کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ چاہے دونوں ممالک کے درمیان حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں، محبت اور تفریح کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ہمارے پاس VPN جیسی ٹیکنالوجی موجود ہے۔
یہ پورا واقعہ جہاں امر خان کی حاضر جوابی کو ظاہر کرتا ہے، وہیں اس بات کو بھی نمایاں طور پر اجاگر کرتا ہے کہ پاکستانی انٹرٹینمنٹ سرحدوں کے پار بھی کس قدر گہری جڑیں پکڑ چکا ہے اور ناظرین اسے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ "مٹی دے باوے" میں امر خان وہاج علی کے کردار اقبال چھانن عرف بالا کی اہلیہ زریرہ کا معاون کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، خاندانی تنازعات اور مشکل ذاتی انتخاب کے گرد گھومتی ہے، اور امر خان کے پنجابی کردار اور اس کے دلکش لہجے کو خاص طور پر سراہا جا رہا ہے۔
ہے نا، محبت اور انٹرٹینمنٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور ٹیکنالوجی اسے اور بھی آسان بنا دیتی ہے!