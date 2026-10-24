ٹائمز اسکوائر کے اشتہاروں پر نعیمہ بٹ کا 'سچ' اور سلیبرٹیز کی چھٹی!
اداکارہ نعیمہ بٹ، جو اپنے ڈرامہ کبھی میں تو کبھی تم میں روباب کے منفی کردار اور نیشتر میں اپنی شاندار اداکاری کے لیے جانی جاتی ہیں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ پاکستانی سلیبرٹیز کو سیدھی بات سنا رہی ہیں، خاص طور پر ان کو جو نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر اپنے اشتہار لگوا کر دکھاوا کرتے ہیں۔
نعیمہ بٹ کا کہنا ہے کہ یہ سلیبرٹیز ایسے دکھاتے ہیں جیسے انہیں بین الاقوامی سطح پر اعزازی طور پر شامل کیا گیا ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں صاف صاف کہا، "ہائی! میں بس ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ نیو یـارک کے ٹائمز اسکوائر پر وہ سکرینز اصل میں پیسوں کے اشتہار ہوتے ہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں، 'اوہ، یہ فلم ٹائمز اسکوائر تک پہنچ گئی!' یا 'یہ گانا ٹائمز اسکوائر تک پہنچ گیا!'—یہ سب پیسے دے کر آرٹسٹ خود چلاتے ہیں۔"
ان کے مطابق مطلب سیدھا ہے، بھائی! اگر ٹائمز اسکوائر پر دکھنا ہے تو جیب سے خرچ کرو، اور اسے ایسے پیش نہ کرو جیسے کسی نے تمہیں تاج پہنا دیا ہو۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ مالک بن کر دکھاوے کرو، لیکن حقیقت میں تو سب کرائے پر چل رہا ہے۔
اس ویڈیو کے بعد، سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ تبصرے آنے لگے ہیں۔ زیادہ تر صارفین نعیمہ بٹ سے اتفاق کر رہے ہیں اور ان کی سچ بولنے کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خیال تھا کہ وہ نشے میں ہیں یا ہیرا مانی کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نعیمہ نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ وہ بالکل ہوش میں ہیں۔ اب بھلا سچ بولنے پر بھی لوگ ایسے باتیں بنائیں گے تو کیا کریں؟
تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا واقعی سلیبرٹیز کو یہ "ٹائمز اسکوائر سچائی" ہضم ہو پائے گی یا پھر وہ اپنی خوابوں کی دنیا میں ہی رہنا پسند کریں گے؟