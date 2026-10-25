اسما عباس نے پوچھا: برانڈز کا اتنا جنون کیوں ہے؟
معروف پاکستانی اداکارہ اسما عباس نے نوجوان نسل میں لگژری برانڈز کے بڑھتے جنون پر سوال اٹھایا ہے، اور کہا کہ آج کل ڈیزائنر لیبلز جدید فیشن کلچر کا ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ لوگ برانڈ کے نام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ لیبل پروڈکٹ سے زیادہ اہم لگتا ہے۔
اسما عباس نے شاپنگ کی بدلتی عادات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے نوجوان اپنی چیزوں کی شناخت ڈیزائنر برانڈز کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان کے ریمارکس سے مادی چیزوں، مہنگے فیشن اور برانڈڈ لوازمات کے ذریعے دولت دکھانے کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
برانڈز کا جنون: بیگ سے پہلے نام
اسما عباس نے خاص طور پر کہا کہ آج کے نوجوان اکثر اپنے بیگ اور پرس کی پہچان ان برانڈز سے کراتے ہیں جو وہ اٹھاتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اسے صرف 'میرا بیگ' کہنے کے بجائے، وہ ڈیزائنر لیبل پر زور دیتے ہیں، جیسے Michael Kors اور Tory Burch کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ روزمرہ کی گفتگو میں یہ برانڈ کے نام اتنے اہم کیوں ہو گئے ہیں۔ ان کے خیال میں، یہ جنون اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے فوری طور پر لیبل کو پہچانیں۔
اسما نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ کس طرح برانڈنگ کی دکھاوٹ ایک ترجیح بن گئی ہے۔ انہوں نے مذاق میں کہا کہ یہاں تک کہ ایک زرافے کو بھی نائیکی کا نمایاں لوگو درکار ہوگا تاکہ لوگ برانڈ کو پہچان سکیں۔ ان کے تبصروں نے صارف کلچر کے بارے میں ایک وسیع تشویش کو اجاگر کیا۔ کچھ خریداروں کے لیے، کسی پروڈکٹ کی کشش نہ صرف اس کے معیار یا افادیت پر منحصر ہے بلکہ اس پر بھی کہ آیا دوسرے اس کا لیبل پہچانتے ہیں۔
اسما عباس کا اپنا اندازِ شاپنگ
اداکارہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی نسل شاپنگ کو مختلف طریقے سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ آج بھی اتوار بازاروں میں خریداری کرتی ہیں اور جہاں انہیں کوئی چیز پسند آتی ہے، وہ خرید لیتی ہیں۔ اسما کے لیے، شاپنگ میں ہمیشہ مہنگے ڈیزائنر لیبلز شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی دلکش چیز کو اس کی قدر کے لیے دیکھتی ہیں، نہ کہ اس برانڈ کی وجہ سے۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ وقت کے ساتھ شاپنگ کی عادات بدل گئی ہیں۔ موجودہ نسل کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ لوگ آخر کار ان مادی چیزوں کو اتنی اہمیت دینے پر افسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے تبصرے فیشن کے بارے میں نسلوں کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں کچھ صارفین لگژری برانڈز کو حیثیت کی علامت سمجھتے ہیں، وہیں دیگر سستی، آرام اور ذاتی ذوق کو ترجیح دیتے ہیں۔
بچوں پر والدین کا اثر
اسما عباس نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ انہوں نے ان میں برانڈ کے جنون کی وہ سطح نہیں دیکھی۔ انہوں نے اس فرق کا کریڈٹ اپنی پرورش اور ان اقدار کو دیا جو انہوں نے انہیں سکھائی ہیں۔ اداکارہ کے مطابق، ان کے بچوں نے لگژری لیبلز کے حصول کو اس حد تک نہیں پہنچایا جسے وہ حد سے زیادہ سمجھتی ہیں۔ ان کا بیان یہ بتاتا ہے کہ خاندانی اقدار نوجوانوں کے پیسے، شاپنگ اور سماجی حیثیت کے نقطہ نظر کو متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ والدین جو عملی اخراجات اور آزادانہ انتخاب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مادی چیزوں کے ساتھ صحت مند تعلق قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
'پیسہ فینکنے' کا پریشر یا اصلی ویلیو؟
تاہم، لگژری برانڈز بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہیں۔ تشویش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ صرف منظوری حاصل کرنے یا اپنی سماجی حیثیت ثابت کرنے کے لیے مہنگی مصنوعات خریدنے پر دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ لگژری فیشن شناخت، سوشل میڈیا اور طرز زندگی کی خواہشات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ڈیزائنر بیگز، برانڈڈ اسنیکرز اور مہنگے لوازمات حیثیت کی علامت بن سکتے ہیں، خاص طور پر جب اثر و رسوخ رکھنے والے افراد اور مشہور شخصیات انہیں آن لائن دکھاتے ہیں۔
کچھ نوجوان صارفین کے لیے، ایک قابل شناخت برانڈ کا مالک ہونا تعلق کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرے خاص مصنوعات سے وابستہ کاریگری، ڈیزائن یا پائیداری کو سراہتے ہیں۔ لیکن لگژری طرز زندگی کی مسلسل نمائش غیر حقیقی توقعات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ نوجوان محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل یا سماجی حیثیت کا ان مصنوعات پر انحصار ہے جنہیں وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اسما عباس کے تبصرے سامعین کو ان ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کا پیغام ذاتی انتخاب اور اس خیال پر مرکوز ہے کہ کسی پروڈکٹ کی قیمت مکمل طور پر اس پر چھپے نام پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔
یار، صحیح کہا نا اسما عباس نے؟ کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ بس لوگو دیکھ کر ہی 'واہ واہ' کیوں کرتے ہیں، جب کہ چیز تو صرف ایک بیگ یا جوتا ہی ہوتا ہے! کیا کہتے ہو؟