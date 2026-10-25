مزنا وقاص کی ہمایوں سعید کے ساتھ کام کرنے کی خواہش: "بہن کا کردار بھی منظور!"
پاکستانی اداکارہ مزنا وقاص، جو اپنے ڈراما 'سنو چندا' میں 'بلو' کے کردار سے خاصی شہرت حاصل کر چکی ہیں، نے بتایا ہے کہ وہ نامور اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں! مزنا کی یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمایوں سعید کی بہن یا بھابھی کا کردار بھی بخوشی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بات 'گپ شب' شو میں اپنی موجودگی کے دوران بتائی، جس کی میزبانی وسے چوہدری کر رہے ہیں۔
مزنا نے اس موقع پر واضح کیا کہ پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا حصہ ہونے کے باوجود انہیں ابھی تک ہمایوں سعید سے نہ تو ملاقات کا موقع ملا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی پراجیکٹ میں کام کرنے کا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی دن ان کے ساتھ سکرین شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ مزنا کے مطابق، انہیں کردار کے سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا؛ وہ صرف اپنے پسندیدہ اسٹار کے ساتھ کام کرنے کی خواہشمند ہیں۔ ان کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ہمایوں سعید کے ساتھ کام کرنے کے موقع کو کس قدر اہمیت دیتی ہیں۔
اداکارہ نے اپنے جوانی کے دنوں کا ایک دلچسپ واقعہ بھی شیئر کیا، جب انہوں نے ایک میگزین کے قرعہ اندازی میں حصہ لیا تھا۔ اس قرعہ اندازی کا انعام ہمایوں سعید کے ساتھ دوپہر کا کھانا تھا۔ حیرت انگیز طور پر، مزنا یہ قرعہ اندازی جیت بھی گئیں، لیکن افسوس کہ ان کے والد صاحب نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی، اور اس طرح یہ نادر موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بھئی، کلاسک دیسی پیرنٹ موو تو ہے، مگر جب پسندیدہ ہیرو سے ملاقات کا موقع مل رہا ہو، تو کون انکار کرے گا؟
اب مزنا وقاص کو امید ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ان کا اور ہمایوں سعید کا مشترکہ سفر ایک دن انہیں کسی ٹی وی پراجیکٹ میں اکٹھا ضرور کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمایوں سعید کو اب یہ اشارہ سمجھ لینا چاہیے! بھلا ان کی بہن یا بھابھی کا کردار نبھانے کے لیے کون اتنا تیار ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنی لگن اور شوق سے؟