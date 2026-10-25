ڈرامہ 'Rutba' کا چرچا اور Zahid-Mehwish کی 'Insane Chemistry'!
ڈرامہ 'Rutba' اپنی پراسرار کہانی اور اداکاروں کی شاندار پرفارمنس کی وجہ سے آج کل خوب توجہ سمیٹ رہا ہے۔ خاص طور پر اس کے چوتھے اور پانچویں ایپیسوڈ نے چاروں مرکزی کرداروں کو ایک دوسرے کے قریب لا دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز اتنی سادہ نہیں ہے۔ Zahid Ahmed اور Mehwish Hayat کے نبھائے گئے کرداروں، میر اور شیلی، کا رشتہ دیکھ کر تو بس یہ ہی سوال اٹھتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟
Umera Ahmed کی لکھی ہوئی اور Haseeb Hassan کی ڈائریکٹ کردہ یہ سیریز Mehwish Hayat، Zahid Ahmed، Hiba Bukhari اور Talha Chahour جیسے نامور اداکاروں کو لے کر آئی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے، کرداروں کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، لیکن بھائی! ابھی بھی کئی سوال ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ملا۔
میر اور شیلی نے تو فینز کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ دونوں کردار مضبوط اور پراعتماد لگتے ہیں، مگر ان کی شخصیتوں اور رشتے میں ابھی بھی کئی راز چھپے ہیں۔ ان کے ایک ساتھ کے سینز پر تو سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ تو ان اداکاروں کی 'insane chemistry' کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے۔
Mehwish Hayat نے تو ڈرامے کی ایک فین میڈ ایڈٹ اپنی انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کی، جس میں Zahid Ahmed کا کردار دکھایا گیا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا، Same world, same marriage, some give respect, others humiliate. اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کا ایموجی بھی لگایا، جس سے پوسٹ مزید جذباتی ہو گئی۔ یہ پیغام ان رشتوں کے فرق کو واضح کرتا ہے جو عزت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو بھی جہاں ایک فریق کو ذلت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایڈٹ ڈرامے کے پیچیدہ رشتوں اور ان سے جڑے جذبات سے خوب جڑتا ہے، لیکن یاد رہے یہ کیپشن ایک فین کا ہے نہ کہ ڈرامے کا ڈائیلاگ۔
شائقین نے سوشل میڈیا پر ان تازہ ایپیسوڈز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک نے Talha Chahour کی نئے بھرتی ہونے والے افسران کی بہترین عکاسی کی تعریف کی، لکھتے ہوئے کہ، Talha really showed how these newly recruited officers are. ایک اور نے Mehwish Hayat اور Zahid Ahmed کی جوڑی پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی “insane chemistry” ہے۔ تیسرے ویوور نے Mehwish کی تھپڑ والے سین میں پرفارمنس کو سراہا اور ڈرامے کو اچھا قرار دیا۔
اب جبکہ چاروں مرکزی کردار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں، 'Rutba' نے ان کے رشتوں اور محرکات کے بارے میں نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟