علی ظفر اور آڈیونک کا “وائب تو ہے”؛ ایڈ سے بڑھ کر ایک سیزن!
آڈیونک اور علی ظفر کی حالیہ “وائب تو ہے” مہم آج کل ہر زبان پر ہے۔ یہ ایک ایسے انوکھے انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے جو سلیبریٹی کے ذریعے برانڈ پروموشن کی پرانی سوچ کو مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ اس کا دوسرا ایپیسوڈ بھی ریلیز ہو چکا ہے اور پہلے کی طرح یہ بھی مزاح، غیر متوقع لمحات اور علی ظفر اور نوجوان کریٹیو ٹیم کے درمیان دلچسپ باتوں سے بھرپور ہے۔ یہ مہم صرف ایک اشتہار نہیں بلکہ ایک تفریحی سیریز بن چکی ہے جسے لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔
بے تکلف انداز اور انوکھا وائب
“وائب تو ہے” مہم اس لیے سب سے الگ ہے کیونکہ اس میں ایک بے ساختہ اور ان سکرپٹڈ انداز اپنایا گیا ہے۔ عام طور پر ہم سلیبریٹی ایڈز میں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا اور طے شدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں۔ اس مہم نے کرداروں کی حقیقی شخصیت، اچانک پیدا ہونے والی صورتحال اور عام لوگوں جیسی باتوں کو کہانی کا مرکز بنایا ہے۔ یوں یہ محض ایک برانڈ پروموشن نہیں بلکہ ایک ایسی تفریح ہے جو روایتی اشتہارات کی حدود کو توڑ دیتی ہے۔ یہ وہ فیلنگ دیتی ہے جیسے آپ کسی دوستوں کے گروپ کی چھیڑ چھاڑ دیکھ رہے ہوں۔
تجسس سے بھرپور آغاز
اس مہم کا آغاز ایک ٹریلر سے ہوا تھا جس نے شروع سے ہی سب کی توجہ حاصل کر لی۔ اس میں مزاح کا تڑکا، تھوڑا تجسس اور پردے کے پیچھے کی ہلچل کو اس طرح دکھایا گیا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ علی ظفر نے آخر یہ کس قسم کے پنگے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اس ٹریلر نے سامعین کے ذہنوں میں بہت سے سوال چھوڑے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور یہ بھی کہ ایک سلیبریٹی کو اتنی ’آف بیٹ‘ صورتحال میں دیکھنا کتنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔
علی ظفر اور نوجوان ٹیم کا ٹاکرا
پہلے ایپیسوڈ نے سب کے تجسس کا بھرپور جواب دیا۔ اس میں علی ظفر اور ان کے نوجوان ساتھیوں کے درمیان ایک دلچسپ اور مزاحیہ تعلق کو دکھایا گیا۔ علی ظفر کا ایک جملہ، “مروا مت دینا، بوائز،” اس پورے ایپیسوڈ کے موڈ کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے: غیر متوقع، مزاح سے بھرپور اور ان گنت امکانات سے بھرا ہوا۔
قسط 2 کی کامیابی
17 اکتوبر 2026 کو ریلیز ہونے والی دوسری قسط نے بھی اسی بھرپور توانائی کو برقرار رکھا اور کہانی کو آگے بڑھایا۔ سامعین نے اس تازہ قسط کو بھی خوب پسند کیا ہے، خاص طور پر اس کے مزاح، کرداروں کی باہمی باتیں اور غیر متوقع موڑ، جو اب اس مہم کی خاص پہچان بن چکے ہیں۔ قسط 2 کی یہ زبردست پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ “وائب تو ہے” عام برانڈ پروموشن سے کتنی مختلف ہے۔ یہ صرف ایک مشہور شخصیت کے دم پر نہیں چل رہی بلکہ ایسے لمحات تخلیق کر رہی ہے جن سے سامعین لطف اندوز ہو سکیں، خود کو جوڑ سکیں اور ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ یہ اس کیمزٹی کی گہرائی کو مزید بڑھاتا ہے جو علی ظفر اور کریٹیو ٹیم کے درمیان نظر آتی ہے، اور ایک ایسے انداز میں کہانی کو آگے بڑھاتی ہے جس میں تفریح پہلے اور برانڈ پروموشن بعد میں آتا ہے۔
وائب کنیکٹ 2026 کی دھوم
اس مہم کا ایک شاندار آغاز آڈیونک کے بڑے “وائب کنیکٹ 2026” ایونٹ میں ہوا تھا۔ ٹریلر کی سکریننگ اور پہلے ایپیسوڈ کی پریمیئر کے ساتھ ساتھ تھیٹریکل پروڈکٹ لانچز، نیون ڈھانچے، بی-بوائے پرفارمنسز اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ یہ ایونٹ برانڈ کے لیے ایک یادگار لائیو جشن بن گیا۔ ڈیجیٹل شخصیات جیسے جنید اکرم اور حمزہ ابراہیم کی موجودگی نے بھی اس ایونٹ کی رونق میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ، MOVE اور Trance Airbuds 830 کے لانچ نے بھی شام کو مزید یادگار بنا دیا۔ اس ایونٹ نے ایک ایسی مہم کی بنیاد رکھی جو توانائی، تفریح اور ثقافتی مطابقت سے بھرپور ہو، جس سے آڈیونک کی برانڈ شخصیت کو آن اسکرین اور اس سے باہر بھی زندگی مل گئی۔
اب جب کہ اس کے دو ایپیسوڈز آ چکے ہیں، “وائب تو ہے” ایک روایتی ایڈ کیمپین سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ مشہور شخصیت کی اپیل، جوانی کے مزاح اور دلچسپ کہانی کا یہ حسین امتزاج سامعین کو صرف ایک برانڈ کے ساتھ تعلق سے بڑھ کر پوری سیریز کو فالو کرنے کی ایک ٹھوس وجہ فراہم کرتا ہے۔ آڈیونک کے لیے یہ مہم نوجوان نسل کے ساتھ جڑنے کا ایک نیا طریقہ ہے، جس میں کہانی سنانے کا انداز بہت ہی بے ساختہ، ثقافتی لحاظ سے متعلقہ اور خالص تفریح پر مبنی ہے۔ جیسے جیسے “وائب تو ہے” کے چرچے بڑھ رہے ہیں، ایک بات تو واضح ہے: یہ کہانی اپنے آغاز سے کہیں آگے نکل چکی ہے، اور اس کا وائب صرف مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ کو کیسا لگا یہ علی ظفر کا نیا انداز؟