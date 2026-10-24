سعیدہ امتیاز کا ’بولڈ‘ فوٹو شوٹ: فینز کے سر چکرا گئے، پر کیوں؟
ماڈل اور اداکارہ سعیدہ امتیاز نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنی چند ’بولڈ‘ تصاویر شیئر کیں، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ان کے مداحوں کی جانب سے ملا جلا ردِ عمل سامنے آیا ہے، کچھ لوگ لباس پر تنقید کر رہے ہیں تو کچھ ان کے ذاتی انداز کی حمایت میں بول رہے ہیں۔
سعیدہ امتیاز، جو اپنی پاکستانی فلموں جیسے ’وجود‘، ’قلفی‘، ’تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار‘، ’کپتان‘ اور ’راستہ‘ سے پہچانی جاتی ہیں، ریئلٹی شو ’تماشا‘ کے پہلے سیزن سے بھی خاصی توجہ حاصل کر چکی ہیں، جہاں ناظرین نے ان کی شخصیت اور روایتی لباس کو محسوس کیا تھا۔
اب جو نئی تصاویر سامنے آئی ہیں، ان میں اداکارہ نے گہرے نیلے رنگ کی لنجری کے ساتھ گلابی چپلیں اور ایک باربی تھیم والا پرس تھاما ہوا ہے۔ انہوں نے ان تصاویر کے ساتھ ایک کیپشن بھی لکھا، جس میں رات کے لباس کے آرام کا ذکر کرتے ہوئے اسے ایک ’خوشگوار تجربہ‘ قرار دیا۔
بس پھر کیا تھا، ان تصاویر نے آن کی آن میں سب کی توجہ حاصل کر لی اور صارفین کی جانب سے طرح طرح کے تبصرے آنے لگے۔ کئی لوگوں نے لباس کی نوعیت پر سوال اٹھائے اور اس کی موزونیت پر سوال کیا، تو کچھ نے زور دیا کہ لوگوں کو اپنے لباس کے ذریعے خود کو ظاہر کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔
کچھ صارفین نے تو سعیدہ کے اس نئے انداز کا موازنہ ان کی ’تماشا 1‘ کی تصویر سے بھی کیا، کئی لوگوں نے تو طنزیہ تبصرے بھی کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فوٹو شوٹ پر رائے کتنی منقسم ہے۔
تاہم، یہ نہیں کہ سارے ہی تبصرے منفی تھے۔ بہت سے فالوورز نے ان کے اعتماد کی تعریف کی اور ان کے اپنے اسٹائل کو چننے کے حق کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ذاتی فیشن کے انتخاب کو عوامی فیصلے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔
یہ بحث ایک بار پھر اس حقیقت کو سامنے لائی ہے کہ مشہور شخصیات کے فیشن کے انتخاب سوشل میڈیا پر کس طرح طوفان برپا کر سکتے ہیں، بالخصوص جب کسی اداکار کا نیا انداز اس عوامی تاثر سے مختلف ہو جس سے لوگ انہیں جوڑتے ہیں۔
اب یہ لنجری لُک ’فیشن اسٹیٹمنٹ‘ ہے یا ’تھوڑی زیادہ‘ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟