لیلیٰ نے عدنان صدیقی کے ساتھ پھر وہی 'تمنا' جگا دی!
پاکستانی اداکارہ لیلیٰ، جو گزشتہ دہائی میں ذاتی چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد حال ہی میں ٹیلی ویژن پر دوبارہ جلوہ گر ہوئی ہیں، انہوں نے 'تماشا' ریئلٹی شو کے ایک بہت ہی مشہور لمحے کو ایک بار پھر تازہ کر دیا ہے۔ اس بار پھر ان کے ساتھ وہی ہیں جن کے ساتھ ان کی کیمسٹری آن پوائنٹ تھی، یعنی عدنان صدیقی، جنہیں شو میں 'بادشاہ سلامت' کے نام سے جانا جاتا تھا۔
لیلیٰ اور عدنان صدیقی 'تماشا سیزن 5' کے نمایاں شرکاء میں سے تھے، جہاں ان کی چھیڑ چھاڑ اور دوستانہ تعلقات کو خوب سراہا گیا تھا۔ اسی شو کا ایک لمحہ بہت وائرل ہوا تھا جب لیلیٰ نے اپنے ہاتھ سے عدنان کو کیک کھلایا تھا۔ اب حال ہی میں، اس جوڑی نے شو کے باہر اسی ہلکے پھلکے لمحے کو دوبارہ دہرایا ہے، اور اس میٹھی دل لگی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خوب جوش و خروش سمیٹا ہے۔
لیلیٰ کے عدنان کو کیک کھلانے کی اس ویڈیو کو ناظرین نے بہت پسند کیا، جس پر دل چسپ تبصروں کی لائن لگ گئی۔ کچھ تبصروں میں ریئلٹی شو میں ممکنہ اخراج کی مزاحیہ وارننگ دی گئی تو کچھ میں عدنان صدیقی کی آف اسکرین ذاتی زندگی کو بچانے کے بارے میں مذاق کیا گیا۔ یہ ردعمل دکھاتے ہیں کہ لوگ ان دونوں ستاروں کے تعلق میں کتنے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک مداح نے سوشل میڈیا پر لکھا، "لیلیٰ اور عدنان کی کیمسٹری غیر معمولی تھی، اور انہیں دوبارہ وہ رشتہ بناتے دیکھنا کمال ہے۔"
لیلیٰ کی یہ واپسی پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ان کی لچک اور تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں ذاتی مشکلات اکثر کیریئر کو گہرا متاثر کرتی ہیں۔ عدنان صدیقی کے ساتھ ان کے حقیقی تعاملات کے ذریعے سامعین کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی ان کی صلاحیت ریئلٹی ٹیلی ویژن میں بننے والے مضبوط رشتوں کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستانی مداحوں کے لیے، 'تماشا' کے جادو کا یہ احیاء نہ صرف پرانی خوشیاں واپس لاتا ہے بلکہ مقامی تفریح کے بدلتے منظر نامے پر بھی روشنی ڈالتا ہے جہاں مشہور شخصیات ناظرین سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔
ویسے آپ کیا کہتے ہیں، کیا لیلیٰ اور عدنان کی یہ کیمسٹری آج بھی اتنی ہی فریش ہے جتنی 'تماشا' میں تھی؟