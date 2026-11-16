Wahaj Ali ka chalta hai naya zamana: Senior actors ki nazron mein Wahaj ki izzat aur talent
Sab log toh jante hi hain ke Wahaj Ali ab aik bohot bada naam ban chuke hain, aur naya zamana superstar hone ka title usay iss drama 'Mitti De Baway' ki kamyabi se confirm ho gaya hai. Wo drama, jaise ke hum aam masaledaar stories se samajhte hain, sirf drawing rooms mein shoot nahi kiya gaya. Wahaj ne is mein bohot si jagahon par kaam kiya aur kai senior actors ke sath kaam kiya, .
Rasheed Ali, jo senior actor hain, ne is drama mein Chacha Ghulam Rasool ka kirdar nibhaya aur ab aik podcast mein Wahaj Ali ke baare mein baat ki. Unhon ne kaha ke Wahaj yaqeenan aik behtareen actor hain aur unhon ne is drama mein acha kaam kiya hai.
Talefune aur Professionalism
Lekin baat Wahaj Ali ke sirf talent ki nahi, balkay unki shakhsiyat ki hai. Rasheed Ali ne kaha ke Wahaj aik behtareen insaan hain aur khaaskar seniors ki izzat karne wala hai. Unhon ne mazeed kaha ke Wahaj Ali senior artists ke sath bohot farmanbardar aur respectful hain, aur yehi adab unhon ne Rasheed Ali ke sath bhi rakha.
Yeh unke liye bohot acha experience raha ke woh is young star ke saath kaam kar rahe thay. Rasheed Ali ne kaha ke young star ke sath kaam karne ka unka tajurba bohot acha raha.