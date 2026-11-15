نعیر خان: آئی ٹی سے اداکاری تک — اور وہ راستہ جو کسی کے گھر کا منصوبہ نہیں تھا
اداکار نعیر خان نے اپنے کیریئر کے غیر روایتی سفر پر بات کی۔ انہوں نے احمد علی بٹ کے ساتھ بات چیت میں بتایا کہ آئی ٹی سے اداکاری تک کا راستہ کیسے بنا، شوبز میں اپنی جگہ بنانے میں کیا کیا مشکلات آئیں، اور کام سیکھنے کا ان کا اپنا طریقہ کیا ہے۔
وہ طالب علم جو جانتا تھا کہ وہ ذہین نہیں
اپنے ابتدائی تعلیمی تجربات یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے طالب علم تھے جو جانتا تھا کہ وہ ذہین نہیں اور اسے محنت کرنی پڑے گی۔ جو کام کسی کو دو تین گھنٹوں میں سمجھ آ جاتا، انہیں اس میں دو تین دن لگ جاتے۔ وہ خود کو سست سیکھنے والا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز میں محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن شہرت، فینز اور گلیمر جیسی چیزوں سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ابھی صرف شروعات ہے۔
گھر میں بزنس، انجینئرنگ اور ڈاکٹری
انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کی طرف کاروبار ہے اور والدہ کی طرف یا تو انجینئر ہیں یا ڈاکٹر۔
2015: نوکری، بوریت اور جم کا شوق
2015 میں وہ ایک نوکری کر رہے تھے اور پھر بور ہو گئے۔ جم جانا اور اپنے آپ کو پرسنٹیبل اور گروومڈ دکھانا ان کا شوق تھا۔ پھر انہیں لگا کہ نوکری میں مزہ نہیں آ رہا۔ اسی دوران انہیں ایک ایجنسی کے بارے میں پتا چلا اور یہ کہ کمرشلز اور فیشن شوٹس میں کیسے آیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آزما کر دیکھتے ہیں۔
ایک دن کی کمائی، 30 دن کی تنخواہ
جب انہوں نے یہ تجربہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک سوفٹ ویئر انجینئر کے طور پر 30 دن سخت محنت کر کے جو تنخواہ ملتی ہے، وہ اداکاری میں ایک دن کی کمائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
2018: مونٹریال
کمرشل مواقع آزمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم بھی جاری رکھی اور 2018 میں ماسٹرز کی ڈگری کے لیے مونٹریال، کینیڈا چلے گئے۔
کیمرے سے ڈر نہیں، اداکاری سے ڈر
کیمرے کے سامنے ان کے پہلے تجربات نے انہیں ماڈلنگ اور اداکاری کے فرق سے بھی متعارف کرایا۔ اپنے پہلے پراجیکٹس یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 2023 میں انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، لیکن اس سے پہلے ایک ویب سیریز کی تھی۔ وہ بہت نروس تھے اور سوچتے تھے کہ فوٹو شوٹ کچھ اور ہے، اداکاری کچھ اور۔ تاہم انہیں کیمرے کا ڈر نہیں تھا، اداکاری کا تھا۔ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔
والدین کا ساتھ
غیر روایتی کیریئر کے اس فیصلے میں گھر والوں نے ساتھ دیا۔ ان کے والدین بہت سپورٹو ہیں، اور جب وہ ساتھ دیں تو باقی سب بھی ساتھ دیتے ہیں۔ گھر والے خوش تھے کہ وہ کچھ نیا کر رہے ہیں۔
کراچی میں اپارٹمنٹ
اداکاری کے لیے عملی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑی، خاص طور پر کراچی میں وقت گزارنا۔ ان کے کئی پراجیکٹس لاہور میں تھے، لیکن 2021 میں انہوں نے کراچی میں وقت گزارنا شروع کیا، پروڈکشن ہاؤسز جانے لگے اور آخرکار وہاں ایک اپارٹمنٹ بھی لے لیا تاکہ مواقع مل سکیں۔
ڈیجیٹل اثاثہ
اداکاری کے علاوہ انہوں نے سوشل میڈیا کی بڑھتی اہمیت پر بھی بات کی۔ ان کے مطابق اس انڈسٹری کے علاوہ بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی ڈیجیٹل اثاثہ ہو جو آگے منتقل ہو سکے۔ انہوں نے مختلف قسم کی یوٹیوب ویڈیوز، جن میں ولاگز بھی شامل ہیں، آزما کر دیکھیں۔ نمبرز کی اہمیت سے وہ انکار نہیں کرتے: آپ کی اسکل سیٹ اور نمبرز دونوں اچھے ہونے چاہئیں، پھر خود بخود آپ کو چنا جاتا ہے۔
قرضِ جان اور ڈائریکٹر کا کریڈٹ
قرضِ جان میں اپنی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ تربیت یافتہ اداکار نہیں ہیں اور اس کا کریڈٹ وہ ڈائریکٹر محمد ساقب خان کو دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ابھی زیادہ نہیں سیکھا، لیکن اگر ایسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو اسے ہلکا نہیں سمجھیں گے۔ مقابلہ بہت زیادہ ہے اور لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ ان کے خیال میں جدوجہد کے دوران جب کسی کو ایکسپوژر ملتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محنت اہم ہے۔
سینما سے انسپیریشن
ٹیلی ویژن میں کام بڑھنے کے باوجود ان کی اصل انسپیریشن سینما تھی۔ فلمیں دیکھ کر تھیٹر سے باہر نکلتے تو انہیں لگتا کہ وہ یہ خود کیوں نہیں کر سکتے۔ بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے ہمایوں سعید، فہد مصطفیٰ اور فواد خان جیسے اداکاروں کی فلمیں دیکھیں۔ لیکن وہ دوسروں کو دیکھ کر اداکاری کرنے کے بجائے اپنی سمجھ سے کردار ادا کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر وہ دوسروں کو دیکھ کر اداکاری کریں تو وہ پھنس جائیں گے۔ جو اسکرپٹ ملتا ہے، وہ اسی طرح سیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں دوسروں کو دیکھنے سے کردار متاثر ہوتا ہے، اور وہ فواد خان کا سین دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ اسے کاپی کرنا ہے۔
زامل اور سامعین کی بحث
وہ فی الوقت درِ نجات میں زامل کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے پیچیدہ تعلقات اور متنازع فیصلوں نے انہیں سامعین میں گفتگو کا موضوع بنا دیا ہے۔ اس کردار نے مردوں کے تعلقات میں رویے اور جوابدہی پر بھی بحث چلائی ہے۔ نعیر خان اس سے پہلے اس کردار کے رویے پر بات کر چکے ہیں اور مردوں سے کہا تھا کہ وہ عزت اور ایمانداری سے پیش آئیں۔
باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن خود کو سست لرنر کہہ کر اتنی محنت کرنا بھی ایک طرح کا ٹیلنٹ ہے۔ آپ کو ان کا یہ نہ شہرت نہ گلیمر، بس کام والا انداز کیسا لگا؟