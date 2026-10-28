VYU پاکستان میں لانچ ہو گیا: چھ گھنٹے کی لائیو سٹریم، بشریٰ انصاری اور رون اینڈ کوکو کے ساتھ!
پاکستان میں ایک نیا شاپنگ پلیٹ فارم، VYU، اب لائیو ہو گیا ہے، اور اس کی لانچ بھی کوئی معمولی نہیں تھی! VYU نے اپنی چھ گھنٹے کی دھماکے دار لانچ لائیو سٹریم کی جس میں ہر دلعزیز اداکارہ بشریٰ انصاری اور انسٹاگرام کے مشہور جوڑی رون اینڈ کوکو شامل تھے۔ یہ سٹریم چوبیس اکتوبر کو رات نو بجے تک فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ساڑھے چار ملین (4.5 million) سے زیادہ لائیو ویوز حاصل کر چکی تھی۔
VYU اپنے منفرد تصور 'انٹرٹینمنٹ کامرس' پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ صرف کپڑے نہیں خریدیں گے بلکہ پہلے سٹائلنگ ٹپس، سیلیبریٹی سیشنز اور فیشن ڈسکشنز بھی دیکھیں گے۔ جو چیز اچھی لگے، وہیں ویڈیو سے سیدھی خرید لو! ہے نا مزے کی بات؟ لانچ کے وقت، پلیٹ فارم پر فی الحال خواتین کے فیشن کی چیزیں دستیاب ہیں، جن میں کپڑے، جوتے، ہینڈبیگز اور ایکسیسریز شامل ہیں۔ مختلف برانڈز کی مصنوعات پیش کی گئی ہیں۔
اس لانچ سٹریم میں سٹائلنگ کے خاص سیگمنٹس، فیشن پر گرما گرم بحثیں اور بھرپور انٹرٹینمنٹ تھی، جہاں بشریٰ انصاری اور رون اینڈ کوکو نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سٹائلنگ کے راز، فیشن کے مشورے اور اپنی ذاتی کہانیاں بھی شیئر کیں۔
VYU کی شریک بانی فرحانہ شیخ کہتی ہیں، "شاپنگ ہمیشہ سے صرف چیزیں خریدنے کا نام نہیں رہی۔ یہ نئے سٹائلز دریافت کرنے، انسپائریشن لینے اور پورے تجربے کو انجوائے کرنے کے بارے میں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ VYU کے ساتھ، وہ اسی ایکسائٹمنٹ کو ڈیجیٹل دنیا میں لانا چاہتے تھے تاکہ فیشن، انٹرٹینمنٹ اور شاپنگ ایک ساتھ مل جائیں۔ بالکل صحیح کہا، کون بورنگ طریقے سے شاپنگ کرنا چاہتا ہے؟
دوسرے شریک بانی، افراز صدیقی کا کہنا ہے کہ "پاکستانی پہلے ہی ویڈیو اور کری ایٹرز کے ذریعے فیشن ڈھونڈتے ہیں، لیکن انہیں چیزیں خریدنے کے لیے پھر کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ VYU نے یہ خلا پُر کر دیا ہے۔" اب دیکھتے ہیں یہ 'انٹرٹینمنٹ کامرس' کا نیا دور کتنا وائرل ہوتا ہے!