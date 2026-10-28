Durefishan Saleem کا لہنگا، Mawra Hocane کا 2024 والا لُک — کیا واقعی deja vu ہے؟
پاکستان کی مشہور اداکارہ Durefishan Saleem نے حال ہی میں LAM Fashion Week میں Meha Official کے لیے showstopper بن کر ریمپ پر سب کی نظریں اپنی طرف کر لیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت peach رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اور ان کا یہ انداز دیکھتے ہی دیکھتے فیشن کے دیوانوں اور سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
تصاویر آن لائن آتے ہی لوگوں نے فوراً Durefishan کے اس outfit کا موازنہ Mawra Hocane کے 2024 کے ایک لُک سے کرنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ Mawra بھی اسی فیشن برانڈ کے لیے 2024 میں showstopper بنی تھیں اور ان کا outfit بھی ڈیزائن اور سٹائل کے لحاظ سے Durefishan والے سے کافی ملتا جلتا تھا۔
بس پھر کیا تھا، سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ بہت سے لوگوں نے دونوں اداکاراؤں کے لُکس اور سٹائلنگ کی تعریف کی، لیکن کچھ نے یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ Durefishan، جو پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اتنی مقبول ہیں، ان کے لیے کوئی زیادہ منفرد ڈیزائن کیوں نہیں چنا گیا۔
یہ ساری گفتگو دونوں outfits کے درمیان واضح مماثلت کے گرد گھومتی رہی، اور فیشن فالوورز نے اس پر اپنے مختلف آراء کا اظہار کیا۔ تاہم، فیشن برانڈ کی جانب سے ڈیزائنز میں اس مماثلت کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق شدہ وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔
اس بحث نے بہرحال Durefishan Saleem کی تازہ فیشن اپیئرنس کو سوشل میڈیا پر مزید توجہ دلا دی ہے۔