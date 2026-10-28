فلموں کے خلاف ‘پیڈ پروپیگنڈا’ سے فیصل قریشی پریشان، بولے: انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہو!
اداکار فیصل قریشی نے فلموں کے خلاف ‘پیڈ پروپیگنڈا’ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے منفی ریویوز پوری فلم انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے ذریعے اپنا غصہ نکالا۔
فیصل قریشی نے حیرانی کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ فلم دیکھے بغیر ہی ریویوز دے دیتے ہیں، اور جب یہ ایک منظم سازش ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ لوگ ایک جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کسی مخصوص فلم کا نام نہیں لیا، مگر ان کے یہ ریمارکس اس وقت آئے جب حال ہی میں وہ اور اداکارہ و پروڈیوسر حریم فاروق اپنی پنجابی کامیڈی فلم 'مینگو جٹ' کے خلاف مبینہ 'پیڈ نیگیٹو ریویوز' کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں۔
حریم فاروق، جو کہ 'مینگو جٹ' کی پروڈیوسر بھی ہیں، انہوں نے اور فیصل قریشی نے اختتام ہفتہ انسٹاگرام پر مبینہ پیڈ کمپینز کے اسکرین شاٹس شیئر کیے تھے جو فلم کے خلاف منفی باتیں پھیلانے کے لیے چلائی جا رہی تھیں۔ فیصل قریشی نے اپنی انسٹاگرام ویڈیو میں مزید کہا کہ پاکستانی سینما پہلے ہی کم ہوتی ہوئی آڈینس اور محدود سکرینز کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ایسے میں ‘من گھڑت ہنگاموں’ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔
فیصل قریشی نے کہا کہ فلم اچھی ہے یا بری، یہ ایک الگ بحث ہے۔ سنجیدہ فلمی نقاد جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن گزرنے کا انتظار کرتے ہیں ریویو لکھنے سے پہلے، لیکن پیڈ پروپیگنڈا ہو تو ریویوز اگلے دن سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ان کے مطابق، کسی بھی فلم کو ہٹ یا فلاپ کرنے کا حق صرف اور صرف عوام کو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر فلم کو ملے جلے ردعمل ملتے ہیں اور یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ لوگوں نے فلم کو کیسے دیکھا۔
فیصل قریشی نے زور دیا کہ کسی بھی چیز کے خلاف پیڈ پروپیگنڈا، چاہے وہ ڈراما ہو یا فلم، انڈسٹری کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ان کی انڈسٹری پہلے ہی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیڈ منفی ریویوز فلم دیکھنے والوں کا اعتماد بھی کم کرتے ہیں، جو پہلے ہی فلمیں دیکھنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔
اداکار نے اپنی ویڈیو کا اختتام ایک سخت وارننگ کے ساتھ کیا: “یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ لیکن ایک بات سچ ہے، جو آج آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ایک دن آپ کو خود اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھنا۔” تو بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 'پیڈ ریویوز' کا چکر کب ختم ہوگا؟