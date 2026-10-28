Dar-e-Nijaat کا عربی میں انٹری، کیا مڈل ایسٹ بھی فین ہو جائے گا؟
ہمارے پیارے Dar-e-Nijaat نے پاکستان میں تو کمال ہی کر دیا تھا، اب اس کی باری ہے عرب دنیا میں اپنی دھاک بٹھانے کی۔ یہ ہٹ ARY Digital ڈرامہ اب MBC Bollywood پر عربی زبان میں ریلیز ہو رہا ہے، بھئی، ایک اعشاریہ سات بلین ویوز کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہوتا! اس ڈرامے نے ناقدین اور عوام، دونوں سے زبردست پذیرائی حاصل کی ہے، جو کہ کسی بھی سیریز کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔
عمیرہ احمد کی قلم سے لکھا گیا اور ثاقب خان کی شاندار ڈائریکشن میں بنا یہ ڈرامہ، جس کو 3’s Entertainment نے پروڈیوس کیا ہے، اس میں شہریار منور، درفشاں سلیم اور نامیر نواز خان جیسے کمال کے اداکار ہیں۔ کہانی میں زریاب، زامل اور ابو بکر کی زندگی کی تبدیلیاں دکھائی گئی ہیں۔
MBC Bollywood، جو عام طور پر پرانے اور کلاسک انڈین اور پاکستانی ڈرامے دکھاتا ہے، وہاں Dar-e-Nijaat کا نئے بلاک بسٹر سیریل کے طور پر آنا واقعی بتا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں کچھ تو بہت ہی خاص بات ہے۔ لگتا ہے ناظرین کی بے پناہ ڈیمانڈ پر ہی اس چینل نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھار ہی ایسے نئے اور ہٹ شوز کو اپنے پلیٹ فارم پر جگہ دیتے ہیں۔ چینل نے اپنے انسٹاگرام پر عربی پرومو بھی دھوم دھام سے شیئر کر دی ہے، چینل 6 دسمبر 2026 سے یہ ڈرامہ نشر کرنا شروع کرے گا۔ عرب ناظرین کے مطابق وہ اس کے انوکھے موضوع اور ریکارڈ توڑ مقبولیت کی وجہ سے بے صبری سے اس کے منتظر ہیں۔
عرب دنیا کے ناظرین کا تو کھل کر یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے پاکستانی سیریز دیکھنا شروع کی ہیں، انہوں نے انڈین ڈرامے دیکھنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ بھئی، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہماری انڈسٹری کے لیے ایک بڑی کامیابی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مواد میں دم ہے۔ ایک پاکستانی ناظر نے کیا خوب لکھا، Congratulations to Dar e Nijaat! It has broken records in Pakistan, India, and other Asian countries, and is now all set to mark its success across the Middle East! (Dar-e-Nijaat کو بہت بہت مبارک ہو! اس نے پاکستان، انڈیا، اور دوسرے ایشیائی ممالک میں ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اب مڈل ایسٹ میں بھی اپنی کامیابی کے نشان ثبت کرنے کو تیار ہے!) ہمارا تو یہی خیال ہے کہ Dar-e-Nijaat پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا کے رہے گا۔ یہ تو بس شروعات ہے۔
کیا آپ بھی اس ڈرامے کی عربی انٹری کو لے کر اتنے ہی ایکسائٹڈ ہیں جتنے ہم ہیں، یا آپ کی نظر میں کوئی اور پاکستانی ڈرامہ ہے جسے عربی میں ریلیز ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں بتائیں!