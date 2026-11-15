شاکیب خان کی 'محبت' میں پاکستانی اداکارہ؟
بنگلہ دیشی سنیما کے سپر اسٹار شاکیب خان کی اگلی فلم "محبت" میں پاکستانی اداکارہ نظر آ سکتی ہے۔ اشارہ خود انہوں نے حال ہی میں ایک ایوارڈ تقریب میں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک پاکستانی اداکارہ اس منصوبے کا حصہ ہوگی۔ اس بات نے دونوں ملکوں کی فلم انڈسٹری کے درمیان اشتراک کی قیاس آرائیوں کو ہوا دے دی ہے۔
پاکستانی سنیما پر ان کی حیرت
شاکیب خان نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں حیرت کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ وہاں تقریباً 1200 سینما ہال چل رہے ہیں۔
فلم "محبت" کی ہدایت کاری ہمیل اشرف کریں گے، جن کی اس سے پہلے "پریتوما" اور "راجکمار" کامیاب رہی ہیں۔ ان دونوں فلموں کی طرح یہ بھی ارشد عدنان کے پروڈکشن ہاؤس ورسٹائل میڈیا کے بینر تلے بنے گی، اور مرکزی کردار میں شاکیب خان ہی نظر آئیں گے۔
ہیروئن کون؟ یہی اصل سوال ہے
فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ بات اس کی ہیروئن کی ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی نامور پاکستانی اداکاراؤں کے نام زیرِ غور ہیں، اور دو مقبول بھارتی اداکارائیں بھی زیرِ غور بتائی جا رہی ہیں۔
مگر حتمی اداکارہ کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔ ہدایت کار ہمیل اشرف اور پروڈیوسر ارشد عدنان دونوں اس معاملے پر خاموش ہیں، البتہ دونوں کا کہنا ہے کہ ہیروئن کا نام جلد سامنے آ جائے گا۔
پروڈکشن ہاؤس کے مطابق "محبت" کی شوٹنگ جنوری 2027 کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگی، اور فلم عید الاضحیٰ پر مئی 2027 میں ریلیز کرنے کا ارادہ ہے۔