مٹی دے باوے کی قسط 15: بلو کے میک اپ نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کر دیا
مہرہ خان اس وقت گرین انٹرٹینمنٹ کے سیریل "مٹی دے باوے" میں بلقیس بانو کے کردار میں نظر آ رہی ہیں، جسے سب پیار سے بلو کہتے ہیں۔ ان کی اداکاری کی خوب تعریف ہو رہی ہے — کردار لوگوں کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور زیادہ تر معرکے اکیلا ہی جیتتا ہے۔ بالا، یعنی وہاج علی، کے ساتھ ان کا آمنا سامنا بھی خوب چرچا ہوا۔
مگر اس بار جو بات زیادہ سنائی دے رہی ہے وہ اداکاری نہیں، میک اپ ہے۔ قسط 15 میں مہرہ کے بیس میک اپ میں رنگت کی صاف بےترتیبی نظر آئی: بہت ہلکے رنگ کا کونسیلر ان کے گرم رنگت والے بیس کے سامنے الگ اُبھر رہا تھا اور بلینڈنگ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ سین آیا، لوگوں نے فوراً پکڑ لیا، اور پھر سوشل میڈیا پر میموں کا میلہ لگ گیا۔ تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، اور بحث چل نکلی ہے۔
ایک ناظر نے لکھا کہ اتنے شدید سین کے لیے میک اپ بہت ہی خراب تھا۔ ایک میک اپ آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ بیس کیک کی طرح جم گیا تھا، کونسیلر حد سے زیادہ لگا اور ٹھیک سے بلینڈ بھی نہیں ہوا۔ زیادہ تر تبصرے اسی ڈھنگ کے تھے۔ کچھ باتوں نے البتہ حد پار کی — چہرے اور رنگت پر طنز کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔
نکلا یہ کہ سوال میک اپ آرٹسٹ پر جا ٹھہرا۔ کئی صارفین بابر ظہیر کو ضرورت سے زیادہ سراہا گیا میک اپ آرٹسٹ کہہ رہے ہیں، اور ایک مذاق یہ بھی چلا کہ بلو کا میک اپ آرٹسٹ کوئی نیا نہیں، وہی ہیں جو زامل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
سیریل کی کہانی فائزہ افتخار نے لکھی ہے، ہدایت کاری سید وجاہت حسین کے پاس ہے اور تحریم چوہدری پروڈیوسر ہیں۔
بلو کا کردار ویسے بھی ٹکر لینے والا ہے۔ مگر لگتا ہے اس قسط میں اس کا اصل مد مقابل بالا نہیں، بیس میک اپ تھا۔ اگلی قسط میں پہلے کس پر نظر رکھیں — سکرپٹ پر یا کونسیلر پر؟