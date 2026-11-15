لندن میں ایمن خان نے منیب بٹ کو 'پوکی' کہہ دیا
ایمن خان اور منیب بٹ ایک ایونٹ کے سلسلے میں برطانیہ میں تھے۔ لندن کے اسی ایونٹ میں ایمن خان نے شوہر منیب بٹ کی سب کے سامنے تعریف کی، اور ان کی باتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
ایمن خان نے کہا کہ منیب بٹ آج کل obsessive اور toxic قسم کے کردار کر رہے ہیں، جیسا کہ ڈرامہ تپش میں دیکھنے کو ملا۔ مگر ان کے مطابق منیب دوسروں کے لیے چاہے جتنے dangerous ہوں، ان کے لیے وہ پوکی ہیں۔
دونوں شوبز کی محبوب ترین جوڑیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ دونوں کی ملاقات ٹین ایج میں ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی، اور اب وہ تین بیٹیوں کے والدین ہیں۔
ایمن خان اردو ٹی وی کی سابق اداکارہ ہیں اور پہلی اولاد کی پیدائش کے بعد سے ٹی وی اسکرین پر کم ہی نظر آتی ہیں۔ ان دنوں ان کی توجہ اپنے کاروبار اور گھر پر ہے۔
منیب بٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی پہلی ترجیح ان کی فیملی اور بیٹیاں ہیں۔
اسکرین پر خطرناک ولن، گھر میں پوکی — یہی تو اداکار کی زندگی کا اصل بیلنس ہے۔ آپ کو ایسا کوئی اور جوڑا یاد ہے؟