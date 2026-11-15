نادیہ افغان نے تماشا 5 کے فاتح پر رائے دے دی: "میں بھی تمہارے ساتھ کھا لونگی گالیاں"
نادیہ افغان نے تماشا 5 کے فاتح کو لے کر جاری بحث میں حصہ ڈال دیا ہے۔ اداکارہ نے ان ناظرین کی رائے سے اتفاق کیا جو سمجھتے ہیں کہ ٹرافی غلط مقابلے دار کے ہاتھ لگی، اور سوشل میڈیا پر طنزیہ انداز میں لکھا: "میں بھی تمہارے ساتھ کھا لونگی گالیاں۔"
نادیہ کے اس تبصرے سے لگتا ہے کہ وہ اپنی رائے دینے پر آنے والی تنقید کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شو کے شروع ہونے سے یہی بات کر رہی ہیں اور اس رائے سے متفق ہیں۔
ان کا یہ تبصرہ بابرک شاہ کی جیت پر ہونے والی تنقید کے دوران سامنے آیا۔ نادیہ نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ اس بار کوئی خاتون مقابلے دار جیتے، خاص طور پر ایسرا عائشہ یا صامیہ حجاب۔
بابرک شاہ کے بیان اور تنقید
بابرک شاہ فائنل کے بعد دیے گئے انٹرویوز میں کیے گئے متعدد بیانات کی وجہ سے موضوعِ بحث رہے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ شو کے دوران انہوں نے ساتھی مقابلے دار رابعہ جاوید کے ساتھ جان بوجھ کر رومانوی رنگ بنانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، مگر یہ وضاحت تنقید کا نشانہ بنی، خاص طور پر اس لیے کہ وہ خود بھی شادی شدہ ہیں۔
شو کے بعد ساتھی فنکاروں اور انڈسٹری کے بارے میں دیے گئے ان کے تبصروں پر بھی بحث چلی۔ سینئر اداکارہ ریما خان کی اداکاری کو حد سے زیادہ بڑھا ہوا کہنے، عمران عباس کی اسکرین موجودگی پر بات کرنے اور دی لیجنڈ آف مولاجٹ کے کچھ پہلوؤں پر تنقید پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے وضاحت دی کہ ان کے ریمارکس ذاتی حملے نہیں بلکہ فنی مشاہدات تھے۔
بابرک نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ تماشا 5 کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے مقابلے دار تھے اور ان کے کنٹریکٹ کی کمائی ملینز میں ہے، جو فاتح کے 47 لاکھ روپے کے انعام سے الگ ہے۔
اب نادیہ افغان کی رائے اس بحث میں ایک اور نمایاں آواز بن گئی ہے کہ تماشا 5 نے ٹرافی صحیح ہاتھ میں دی یا نہیں۔