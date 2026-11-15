نو.WAV کا آخری گانا ’دیوانے دل‘: کراچی، ایک گوریلہ اور للی بریج کے نیچے لگا جام
کوک اسٹوڈیو نو.WAV نے اپنی چھ گانوں کی سیریز ’دیوانے دل‘ کے ساتھ مکمل کر لی۔ اس ٹریک میں ینگ اسٹنرز، گلوکار سبات بتین اور پروڈیوسر جوکھے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کراچی کی بےچین توانائی اور روزمرہ کی کھچا کھچ پر رکھی گئی ہے۔
ینگ اسٹنرز کے طلحہ انجم اور طلحہ یونس نے سبات بتین کے ساتھ یہ گانا بنایا ہے، جس میں معاصر اردو ہپ ہاپ کو لائیو انسٹرومینٹیشن کے ساتھ ملایا گیا ہے۔
گٹار کا ایک رف، اور پھر پورا گانا
گانے کی شروعات جوکھے کے ایک سادہ گٹار رف سے ہوئی، جو آہستہ آہستہ ڈرم اور دیگر موسیقی اجزاء کے ساتھ ایک مکمل کمپوزیشن میں ڈھل گیا۔ جوکھے نے اصل آئیڈیا کو زیادہ چھیڑنے کے بجائے پہلے سیشن کی بے ساختگی برقرار رکھنا چنا۔
للی بریج کے نیچے والا جام
گانے کا ویڈیو یہی بے قاعدہ توانائی کراچی کی سڑکوں پر لے جاتا ہے۔ طلحہ یونس اور ولی بلوچ کی ڈائریکشن میں یہ ویڈیو شہر کے للی بریج کے نیچے بنایا گیا ہے، جہاں ایک انوکھا ٹریفک جام کئی طرح کے کرداروں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔
کہانی میں طلحہ انجم ایک فلم شوٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایک دولہا، عام مسافر، رکشے اور بسیں اسی جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے منظر مزید عجیب ہوتا جاتا ہے — ایک سپر ہیرو، ایک گوریلہ اور ڈانسرز سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک مانوس شہری مسئلہ مبالغے سے بھرپور سنیمائی تماشے میں بدل جاتا ہے۔
کراچی والے ٹریفک جام کے عادی ہیں، مگر اس بار جام میں گوریلہ بھی شامل ہے — یہ لیول کا اپ گریڈ ہے۔
ویڈیو بعد میں ایک فلم سیٹ پر بھی جاتی ہے، جہاں پروڈکشن اور کہانی کے درمیان فرق رفتہ رفتہ دھندلا جاتا ہے۔ سبات بتین کی رکشے میں آمد ان کے اپنے سفر کی طرف اشارہ کرتی ہے — ایک ابھرتے ہوئے موسیقار کا اسٹوڈیوز تک جانا، پہچان ملنے سے پہلے۔
کمال خان کیا کہہ رہے ہیں
نو.WAV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر کمال خان نے اس ویڈیو کو کراچی کے مزاج کا اظہار قرار دیا — اس کا ٹریفک، اچانک ملنے والے لوگ اور بڑے بڑے لمحے۔ ان کے بقول ٹریک نے اپنے فنکاروں کی انفرادی توانائیاں ایک جگہ جمع کیں اور سیریز کا مناسب اختتام پیش کیا۔
یہ تینوں کون ہیں
ینگ اسٹنرز 2012 میں بننے والا ہپ ہاپ ڈو ہے، جس نے اردو ہپ ہاپ کو پاکستان کے انڈر گراؤنڈ سین سے نکال کر خطے کے بڑے سامعین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گمان، افسانے، کورنٹین اور ٹو ٹون ان کے جانے پہچانے ٹریکس میں شامل ہیں۔
سبات بتین کا تعلق فیصل آباد کے قریب منیاں والا سے ہے۔ انہوں نے اپنی موسیقی خود بنائی اور ’گل سن‘ سے بڑی پہچان حاصل کی۔
جوکھے پاکستان کے ہپ ہاپ سین کے نمایاں پروڈیوسروں میں شمار ہوتے ہیں — خاص طور پر ینگ اسٹنرز کے ساتھ ان کے پرانے تعاون اور اپنے البم خانہ بدوش کی وجہ سے۔
چھ گانوں کا سفر
’دیوانے دل‘ کے ساتھ یہ پلیٹ فارم وہ موسیقی کا سفر مکمل کرتا ہے جو ’دل‘ سے شروع ہوا تھا، اور جس میں رنگین، ماہیا، شبنم اور قسم شامل رہے۔ ان چھ ریلیز میں نو.WAV نے قائم ناموں اور نئے فنکاروں کو ایک ساتھ لایا اور پاکستان کے معاصر موسیقی کے منظر نامے میں مختلف آوازوں اور تعاون کو کھنگالا۔
کوک اسٹوڈیو، مختصراً
کوک اسٹوڈیو پاکستان بین الاقوامی میوزک فرنچائز کوک اسٹوڈیو کا حصہ ہے، جس میں قائم اور نئے فنکار اسٹوڈیو میں ریکارڈ شدہ پرفارمنس پیش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے طویل چلنے والا سالانہ ٹیلی ویژن میوزک شو ہے، جو 2008 سے ہر سال آن ائیر ہوتا آ رہا ہے۔
اس شو میں کلاسیکی، لوک، صوفی، قوالی، غزل اور بھنگڑے سے لے کر معاصر ہپ ہاپ، راک اور پاپ تک مختلف موسیقی اثرات ملتے ہیں۔ اسے پاکستان کی کثیر الثقافتی کے فروغ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختلف علاقوں اور زبانوں کے فنکاروں کو ایک ساتھ موسیقی بنانے کی دعوت دیتا ہے۔
کوک اسٹوڈیو کی شروعات 2007 میں برازیل میں ایک میوزک پروجیکٹ کے طور پر ہوئی، جس کا ابتدائی نام ایسٹوڈیو کوکا کولا تھا اور مقصد دو برازیلی فنکاروں کے انداز ملا کر پیش کرنا تھا۔ اس کانسیپٹ کو دی کوکا کولا کمپنی کے مارکیٹنگ ہیڈ ندیم زمان نے اپنایا، جنہوں نے پاکستانی بینڈ وائٹل سائنز کے سابق رکن روہیل حیات کے ساتھ مل کر 2008 میں اس کا پاکستانی ورژن بنایا۔ پہلا سیزن لائیو سامعین کے سامنے پیش ہوا اور اسے بے حد کامیابی ملی۔ پروڈکشن روہیل حیات، ان کی اہلیہ امبر حیات اور پاکستانی سنیماٹوگرافر نوفل نقوی نے سنبھالی۔
روہیل حیات چھٹے سیزن تک ایگزیکٹو پروڈیوسر رہے اور 2013 میں پانچ سال بعد اس عہدے سے الگ ہو گئے۔ ان کے بعد بینڈ اسٹرنگز کے بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا نے شو پروڈیوس کیا، جو دسویں سیزن کے اختتام تک جاری رہا، اور اسٹرنگز نے اعلان کیا تھا کہ دسواں سیزن ان کا آخری ہوگا۔
چھ گانے، ایک گوریلہ، اور للی بریج کے نیچے کھڑا پورا کراچی۔ اب بتائیں — اس سیریز میں آپ کا نمبر ون کون سا رہا؟