شفقت امانت علی کی واپسی کا اعلان: علاج ابھی جاری، پہلا کنسرٹ 28 نومبر کو
شفقت امانت علی نے بتایا ہے کہ دو سال کینسر کا مقابلہ کرنے کے بعد ان کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، تاہم علاج — جس میں اسٹیم سیل تھراپی بھی شامل ہے — ابھی جاری ہے۔ انہوں نے یہ باتیں کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔
صحت بہتر ہونے کے بعد وہ میوزک انڈسٹری میں واپسی کر رہے ہیں اور کنیز گروپ کی نئی کنسرٹ سیریز میں پرفارم کریں گے۔
شفقت امانت علی نے بتایا کہ بیماری کے شروع میں انہوں نے کئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا، بعد میں انہیں ملٹی پل مائیلوما کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد علاج کراچی کے آغا خان ہسپتال میں شروع ہوا۔ ان کے مطابق بطور گلوکار انتہائی مصروف زندگی گزارنے کے بعد، عرصے تک بستر تک محدود رہنا ان کے لیے خاصا مشکل تجربہ رہا۔ اب صحت بہتر ہونے پر وہ اپنے میوزیکل کیریئر کو دوبارہ شروع کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کنیز گروپ کے ساتھ دو سال سے رابطے میں تھے، مگر بیماری کے باعث گلوکاری دوبارہ شروع نہ کر سکے۔
میوزک ڈائریکٹر احسن باری نے بتایا کہ شفقت امانت علی کی صحت بہتر ہونے کے بعد دو ماہ سے کنسرٹس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کنسرٹس میں نئے میوزیکل اسٹائل پیش کیے جائیں گے اور پاکستان کے معروف موسیقاروں میں گمبی اور جوشوا کے ساتھ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی میوزک اکیڈمی کے طلبہ بھی شامل ہوں گے۔ ان کے مطابق کراچی میں تیاریاں انتہائی منظم انداز میں ہو رہی ہیں، جن میں باقاعدہ ریہرسل اور ایک موک کنسرٹ بھی شامل ہے۔
پہلا کنسرٹ 28 نومبر کو بیچ لکسری ہوٹل، کراچی میں ہوگا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں 2 جنوری اور لاہور میں 22 جنوری کو پرفارمنس ہوگی۔
کنیز گروپ کی سربراہ ایگنس کینی نے اس موقع پر کہا کہ ملک بھر کے میوزک شائقین کو ایک بار پھر شفقت امانت علی کی گلوکاری سننے کا موقع ملے گا۔ گروپ کے چیئرمین ڈیوڈ کینی سعودی عرب سے ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس میں شامل ہوئے اور کہا کہ پاکستان میں میوزک اور فلم کے میدان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گروپ نے کراچی میں جدید میوزک اسٹوڈیو سہولیات قائم کی ہیں۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک ویڈیو پرومو بھی دکھایا گیا، جس میں ان کی صحت کی بحالی اور میوزک انڈسٹری میں واپسی کو نمایاں کیا گیا تھا۔
کنسرٹس کا شیڈول اب سامنے ہے، اور واپسی کا اعلان بھی ہو گیا۔ ٹکٹوں کی لائن سب سے پہلے کس شہر میں لگے گی — کراچی، اسلام آباد یا لاہور؟